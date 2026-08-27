Facundo Arana volvió a referirse a su vínculo con María Susini tras su paso por PH (Podemos hablar) y reveló qué significa, para él, luchar por el amor después de casi dos décadas de una historia compartida.

En una entrevista con Ciudad, el actor fue consultado por una frase que pronunció en el programa el pasado sábado: cuando uno encuentra al amor de su vida hay que pelear por él hasta el final.

Lejos de limitar el concepto a una reconciliación o a la posibilidad de estar con otra persona, Arana explicó qué significa para él reconocer ese amor.

“Lo que pasa es que es un poco más amplio. A veces uno piensa que pelear es sin nadie. No, no, no. Ni siquiera se trata de ver a otra persona”, aclaró Facundo.

Y profundizó sobre esa idea con una particular metáfora: “Se trata de que lo que encontraste lo reconocés y lo encontrás para siempre. Es como un casillero que ya se llenó de mucho amor y no necesita ser tocado por otra cosa”.

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Facundo Arana y su definición sobre el amor de su vida

Las palabras del actor se dan en medio de las versiones y declaraciones públicas que durante los últimos meses rodearon su relación con María Susini, con quien formó una familia y tiene tres hijos (India, Yaco y Moro).

En ese contexto, Arana hizo hincapié en que no todas las personas tienen la posibilidad de encontrar a lo largo de su vida a alguien que sientan como el amor definitivo.

“Hay gente que se pasa toda la vida sin encontrar el amor de su vida. Se dan cuenta en los últimos cinco minutos”, reflexionó.

“Hay gente que se pasa toda la vida sin encontrar el amor de su vida. Se dan cuenta en los últimos cinco minutos”. Facundo Arana.

Y entonces llevó la conversación hacia una mirada todavía más profunda sobre el paso del tiempo y aquello que queda pendiente cuando una persona mira hacia atrás.

“Porque en los últimos cinco minutos de tu vida se te pasa todo, todo, todo, todo. El abrazo que no diste, la palabra que no dijiste, la palabra que gracias a Dios dijiste”, expresó.

Finalmente, Arana cerró con una frase que resume su manera de entender este momento personal: “Porque te hace sonreír. Bueno, a mí esto me va a hacer sonreír mucho”.

La declaración deja entrever la importancia que el actor continúa otorgándole a ese vínculo, aunque no implica por sí misma una confirmación sobre el estado actual de su relación con Susini.