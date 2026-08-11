Facundo Arana habló sobre su relación con María Susini tras la separación y dejó en claro que el amor sigue intacto. En diálogo con el programa Mshow (de lunes a viernes a las 12 horas por Ciudad Magazine), el actor se refirió a su presente sentimental y destacó que, más allá de si están juntos o separados, lo importante es el vínculo que mantienen.

“Cuando hay puro amor, y lo hay, entonces, separados o no separados, lo de estar separados o juntos es un detalle al lado de todo lo otro”, aseguró Arana. En ese sentido, explicó que las declaraciones que había realizado días atrás sobre estar enamorado las hizo cuando se encontraba separado: “¿Qué es estar separado? Si amás, amás. Ya estoy enamorado”.

Foto: Instagram (@facundoaranatagle)

Ante la pregunta de quién era la persona que había conquistado nuevamente su corazón después de la ruptura, el actor no dudó en responder: “De María Susini, ya lo saben”.

Con una sonrisa y entre risas, Facundo cerró el momento con una contundente frase: “No me van a poner colorado, chicos, muchas gracias”.

FACUNDO ARANA HABLÓ DE SU PRESENTE PROFESIONAL

Facundo Arana también habló sobre su presente profesional y dejó abierta la posibilidad de explorar nuevos desafíos. Consultado sobre si le gustaría ponerse detrás de cámara y dirigir, el actor respondió con sinceridad: “No, pero… No sé, no sé, ¿quién te dice? No se me había ocurrido, ¿quién te dice?”. De esta manera, aunque aseguró que actualmente no es una idea que tenga en mente, no descartó incursionar en la dirección en el futuro.

Facundo Arana habló con el programa Mshow (Foto: captura de Ciudad Magazine).

Además, Arana se mostró muy entusiasmado al hablar de su faceta musical. Contó que Walter Domínguez lo invitó a colaborar en una canción y a compartir un show en vivo, una propuesta que aceptó con entusiasmo. “Me invita a tocar y me vuelvo loco, imaginate, sí, sí, con el saxo y la música a todos lados”, expresó sobre este nuevo proyecto.

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