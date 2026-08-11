La ruptura de Luck Ra y La Joaqui continúa generando repercusiones. A varias semanas de que se conociera el final de la relación, apareció una nueva versión que podría cambiar por completo el escenario alrededor de la separación: desde España aseguran que el cantante habría mantenido un vínculo con otra mujer mientras todavía estaba en pareja.

La información fue revelada por el periodista español Roberto Antolín durante una conversación con Juan Etchegoyen en Mitre Live. Según explicó, estuvo investigando los movimientos del artista en Madrid y recibió información sobre los motivos de sus frecuentes estadías en la capital española.

“Lo que te voy a contar hoy es una información clave en la separación de Luck Ra y La Joaqui. Ella no está al tanto de esta información y puede que se entere por nosotros”, aseguró Antolín.

El periodista sostuvo que detrás de los viajes del cordobés habría una cuestión personal que hasta el momento no había trascendido públicamente.

LA VERSIÓN SOBRE UNA MUJER EN MADRID QUE VINCULAN CON LUCK RA

“He estado investigando e indagando en Madrid por esta situación y lo que me han dicho es que hay un motivo personal que lo ha llevado a Luck Ra a estar tantos días en Madrid”, explicó el comunicador.

Luego lanzó la versión más fuerte: “A mí me dicen que él durante la relación con La Joaqui estaba viéndose con otra persona en España y es una mujer que vive en Madrid”.

Según Antolín, los viajes del cantante a España no estarían relacionados únicamente con cuestiones profesionales. “No ha venido a España por tema de conciertos sino por esto”, afirmó.

El periodista fue todavía más contundente al referirse al supuesto vínculo: “Hace un tiempo Luck Ra empezó a salir con una mujer mientras estaba en una relación con La Joaqui. Esta persona ha sido su amante en el instante que él estaba con Joaqui. Madrid es una ciudad pequeña y todo se sabe”.

Por el momento, Luck Ra no confirmó públicamente la existencia de esta supuesta relación, por lo que se trata de una versión difundida por el periodista español.

Foto: prensa Los 40

QUÉ DIJERON SOBRE LA SEPARACIÓN DE LUCK RA Y LA JOAQUI

Antolín también planteó que este presunto romance podría haber influido en la decisión del cantante de terminar su relación con La Joaqui.

“A mí lo que me trasladan es eso. Empezó esta relación cuando estaba con La Joaqui y cuando vio la seguridad de tener a esta mujer se separó de Joaqui”, expresó.

Finalmente, el periodista vinculó esta versión con las estadías del artista en España y agregó un dato sobre su agenda profesional: “Quizás La Joaqui terminó en buenos términos, pero lo que pasó fue esto. Las visitas a Madrid constantes son por este motivo, hasta noviembre no tiene concierto acá Luck Ra”.