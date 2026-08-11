Tuli Acosta decidió bajar un cambio y poner distancia de la tormenta mediática que la tiene como protagonista involuntaria. En medio de los rumores que la señalan como tercera en discordia en la ruptura de Luck Ra y La Joaqui, la influencer eligió un fin de semana en las sierras cordobesas para recomponerse junto a los suyos.

A través de sus historias de Instagram, Tuli mostró postales de una escapada a Santa Rosa de Calamuchita, donde se hospedó en una cabaña rodeada de montañas. Las imágenes reflejan un clima relajado: mesas al aire libre, reposeras sobre el pasto y un grupo numeroso compartiendo un almuerzo a pleno sol, lejos de los flashes y la polémica que la rodea desde hace semanas.

Un almuerzo al aire libre con amigos y familia fue parte del fin de semana de Tuli Acosta en las sierras Fuente: Instagram @tuli_acosta

UNA SELFIE QUE LO DICE TODO

Entre las postales que compartió, se destacó una selfie grupal junto a tres amigas, todas sonrientes y con anteojos de sol, entre los árboles del predio serrano. En la publicación etiquetó a @acostapauli, @nalia.mailen y @melicordova1, dejando en claro que eligió rodearse de su círculo de confianza más cercano para atravesar este momento.

Reunión de amigos y familia en una cabaña de Santa Rosa de Calamuchita : Un almuerzo al aire libre con amigos y familia fue parte del fin de semana de Tuli Acosta en las sierras

La escena contrasta con la exposición constante que viene teniendo la bailarina desde que trascendieron las versiones que la vinculan sentimentalmente con Luck Ra. Lejos de las cámaras de los programas de espectáculos, Tuli optó por mostrarse relajada, sin maquillaje y disfrutando del paisaje serrano junto a su grupo de amigas de siempre.

EL VÍNCULO CON LUCK RA, EN EL CENTRO DE LA ESCENA

El escándalo estalló cuando distintos medios comenzaron a vincular a Tuli con el cantante cordobés apenas se conoció su separación de La Joaqui. Consultada al respecto, la bailarina fue categórica: “Es todo mentira. Yo con Luck Ra no tuve nada, es mi amigo y sigue siendo mi amigo”, aseguró en diálogo con Ángel de Brito, según reprodujo el conductor de LAM.

Tuli Acosta compartió un respiro junto a sus amigas durante su escapada a Santa Rosa de Calamuchita

Además, Tuli contó que se comunicó con ambos protagonistas de la separación apenas se desataron los rumores, tanto con el cantante como con La Joaqui, para despejar cualquier tipo de malentendido. También remarcó que nunca sintió celos ni malos tratos por parte de la artista, con quien asegura mantener una buena relación pese al ruido mediático.

EL DESCARGO Y LA VUELTA A LOS ESCENARIOS

Días atrás, la bailarina había publicado un comunicado en sus redes para desmentir de manera formal cualquier romance con Luck Ra y pedir que se deje a los protagonistas de la ruptura atravesar el momento sin más interferencias. Ese mismo fin de semana, además, subió por primera vez a un escenario para cantar en vivo, con una respuesta del público que terminó de acompañarla en medio de la polémica.

Tuli Acosta subió a un escenario para cantar en vivo, ante un público que terminó de acompañarla en medio de la polémica. Crédito Instagram tuli_acosta

Ahora, con esta escapada a las sierras cordobesas, Tuli suma un nuevo capítulo a su estrategia de mantenerse cerca de los afectos y lejos del escándalo, mientras el affaire con Luck Ra y La Joaqui sigue dando que hablar en las redes.