Las últimas semanas estuvieron marcadas por distintas polémicas alrededor de Tuli Acosta. Luego de quedar involucrada en rumores sobre la ruptura de Luck Ra y La Joaqui, y del enfrentamiento que salió a la luz con personas de su entorno, ahora un nuevo episodio alimentó el debate en las redes sociales.

Durante una emisión del programa de streaming de Martín Cirio, los influencers Albere y Facu Guarino reprodujeron un audio que, según afirmaron, correspondería a una discusión entre la cantante y su peluquero. En la grabación se escuchan gritos, reproches y un clima de fuerte tensión.

QUÉ SE ESCUCHA EN EL AUDIO ATRIBUIDO A TULI ACOSTA

En el material difundido se oye a una mujer, cuya identidad no fue verificada de manera independiente, decir frases como: “Pará, pará, shhhh, no es mi culpa que vos te hayas mandado cagadas para que esto suceda” y “Basta, porque me desviás para cualquier lado. Te estoy hablando las cosas bien”.

Minutos después también se percibe un fuerte golpe, mientras la discusión continúa en un tono cada vez más elevado.

En otro tramo del audio, la voz atribuida a la artista reclama: “Si vas a hablar mal de mí, mirame a la cara. Espero que tengas los huevos y los dos dedos de frente para decírmelo de frente”.

Crédito: Instagram

LAS ACUSACIONES QUE APARECEN EN LA GRABACIÓN

La conversación escala cuando la otra persona menciona supuestos conflictos personales y profesionales. Entre otras afirmaciones, sostiene que “todos los del espacio te odian” y lanza una acusación sobre el presunto envío de fotografías íntimas, un señalamiento que no cuenta con respaldo público ni fue corroborado de manera independiente.

Hasta el momento, Tuli Acosta no realizó declaraciones públicas sobre el contenido del audio ni sobre las acusaciones que surgieron a partir de su difusión. Mientras tanto, el material continúa generando repercusiones en las redes sociales y suma un nuevo capítulo a la serie de polémicas que rodean a la artista en los últimos días.