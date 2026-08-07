La iniciativa solidaria impulsada por Abel Pintos y Marcelo González, a través de Plan Divino y el Establecimiento La Matera, continúa creciendo y sumando nuevos espacios de salud.

En esta oportunidad, el proyecto llevó adelante una nueva donación y plantación de árboles de nuez pecán en el Hospital de Emergencias Psiquiátricas Alvear.

La acción tuvo como antecedente la primera etapa realizada en diciembre de 2025 en el Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez, donde se plantaron 30 ejemplares de nuez pecán. Ahora, la iniciativa continúa expandiéndose a otros establecimientos de salud de la Ciudad.

Abel Pintos se sumó al programa “Manos en la Tierra”

La nueva plantación quedó enmarcada en el flamante programa “Manos en la Tierra”, impulsado por el Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires.

De esta manera, la iniciativa solidaria que llevan adelante Abel Pintos, Marcelo González, Plan Divino y el Establecimiento La Matera no solo apunta a sumar árboles y espacios verdes, sino también a generar entornos que puedan favorecer el bienestar de quienes transitan los hospitales.

El proyecto de Abel Pintos continuará en otros hospitales

La iniciativa continuará próximamente con nuevas plantaciones en los hospitales Borda y Moyano, ampliando así el alcance de este proyecto solidario.