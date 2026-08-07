La tensión en Gran Hermano: Generación Dorada no da respiro. En una semana atravesada por la sorpresiva salida de Juanicar y las polémicas que envolvieron al reality, Santiago del Moro volvió a captar la atención de los seguidores del programa con un misterioso posteo en sus redes sociales.

A pocas horas de una nueva emisión del ciclo de Telefe, el conductor publicó una historia de Instagram con un mensaje tan breve como contundente: “¡Hay sanción!”, escribió sobre un fondo oscuro, acompañado únicamente por la frase “Hoy #GranHermano”, sin dar mayores detalles sobre el participante involucrado ni el motivo de la medida disciplinaria.

Como suele ocurrir cada vez que Del Moro anticipa una decisión de la producción, el mensaje rápidamente generó repercusión entre los seguidores del reality, que comenzaron a elaborar todo tipo de teorías en las redes sociales.

Foto: Captura de Instagram Stories (@santidelmoro) Por: Fabiana Lopez

La publicación llegó en un momento de máxima sensibilidad para el programa, luego de la emotiva despedida de Juanicar (quien abandonó el juego para acompañar a su mamá Roxana en un delicado momento de salud) y de las fuertes repercusiones que dejó esa emisión.

Santiago del Moro: “¡Hay sanción!“.

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SELVA PÉREZ FULMINÓ A UN PARTICIPANTE ANTES DE ABANDONAR GRAN HERMANO Y REVOLUCIONÓ LA PLACA

Antes de despedirse de Gran Hermano: Generación Dorada, Selva Pérez realizó su última jugada y dejó una placa de nominados completamente sacudida. La participante tuvo que elegir a quién sumar y sorprendió al apuntar directamente contra Yanina Zilli, con quien mantiene diferencias desde hace varios días.

Al momento de anunciar su decisión, Selva no dudó en justificar su elección con un comentario tan irónico como picante: “Voy a sumar a esta ensalada de frutas maravillosa a otra mujer potente y fuerte. ¡Voy a elegir a Yanina!”, lanzó.

La decisión provocó una inmediata reacción dentro de la casa y también de la propia nominada, quien aseguró que esperaba ser elegida: “Obvio que lo esperaba. Dije que los chistes de ella me aburrían y me siguen aburriendo”, le confesó a Santiago del Moro.

Foto: Captura (Telefe)

Con Yanina incorporada, la placa de nominados quedó completamente modificada y ahora quienes dirimirán su permanencia, además de ella, son: Charlotte Caniggia (fulminada por Gisela “Yipio” Pintos), Alejandra Majluf, Solange “Sol” Abraham, Matías Hanssen y Jennifer “La Pincoya” Galvarini.

Foto: Captura (Telefe)

Cabe recordar que Juanicar también bajó de la placa ya que decidió abandonar el programa después de conocer que su familia le pidió que acompañe a su mamá Roxana por un problema de salud.