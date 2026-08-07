El 6 de agosto, Juanicar abandonó la casa de Gran Hermano Generación Dorada luego de ser informado sobre un problema de salud de su mamá, Roxana, quien debió ser internada.

La situación generó preocupación dentro y fuera del reality, ya que la madre del participante es una figura muy presente durante su paso por el programa.

Internaron a la mamá de Juanicar de Gran Hermano: qué le pasó y cuál es su estado de salud (captura de Telefe)

En A la Barbarossa, Pía Shaw brindó detalles sobre lo ocurrido y explicó cuál es el estado de salud de Roxana.

“Ayer su mamá se descompuso y terminó internada. La conocemos mucho a la mamá porque es muy presente”, comenzó diciendo la panelista de Telefe.

En ese momento, Mariana Brey hizo referencia al protagonismo que Roxana tuvo dentro del reality, especialmente durante su participación en el segmento Congelados.

“Aparte entró al Congelados y dio de qué hablar. Es una mujer protagonista, le gusta ser más protagonista que el hijo”, lanzó Brey.

Pía Shaw, por su parte, explicó que el cuadro de salud de Roxana fue determinante para que la familia tomara la decisión de que Juanicar abandonara el juego.

“No sé. Le gusta mucho el juego. Tuvo un problema de salud y quedó internada. La familia quiso que dejara el juego. Juanicar estaba en placa”, detalló la periodista.

Internaron a la mamá de Juanicar de Gran Hermano: qué le pasó y cuál es su estado de salud (captura de Telefe)

Qué le pasó a la mamá de Juanicar

Durante el programa también se mencionaron distintas versiones sobre el motivo que llevó a Roxana a ser internada.

“Ella venía muy activa en las redes horas antes de la internación. Hay diferentes versiones sobre el problema que la llevó a la internación”, señaló Mariana Brey.

Ante esto, Pía Shaw aclaró que no se trataría de una enfermedad preexistente, sino de un episodio puntual relacionado con la presión arterial.

“No tiene una enfermedad. Tuvo un problema puntual de presión alta y derivó en miedo a un ataque al corazón. Decidieron que quede internada”, explicó la panelista.