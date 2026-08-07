Con apenas 24 años, Tomás Otero continúa afianzando su crecimiento dentro de la escena electrónica internacional. El productor argentino acaba de lanzar “Pressure”, su segundo trabajo para Simulate, el sello discográfico del reconocido DJ y productor británico Massano, confirmando el respaldo de una de las plataformas más influyentes del melodic techno actual.

El lanzamiento forma parte del compilado “The Infrastructure 4.0” y llega luego de “Emotions Revealed”, otra producción editada por Simulate que marcó el inicio de su vínculo con el sello. A este presente también se suma “Psychoactive”, su colaboración junto a Beico, publicada por Factory 93, uno de los sellos de mayor prestigio de la música electrónica.

La carrera de Otero viene acompañando este crecimiento con una intensa actividad en escenarios de todo el mundo. Su nombre ya formó parte de festivales y clubes como Ultra Music Festival, Crobar, Mandarine Tent, Río Electronic Music, Ritter Butzke de Berlín, Lollapalooza, Circus, Club Room en Chile y Volta Showcase en Ámsterdam, además de realizar giras por Chile, Uruguay, Alemania y los Países Bajos.

En “Pressure”, Tomás Otero propone una obra que trasciende el aspecto puramente musical para explorar un costado profundamente emocional. El concepto del track nace de una experiencia compartida por quienes se dedican a crear: la presión constante, la ansiedad y la búsqueda permanente de inspiración.

Musicalmente, la producción está construida sobre una serie de contrastes. Pads atmosféricos generan momentos de introspección, mientras una vocal evoluciona en color y textura acompañando ese recorrido emocional. Sintetizadores contundentes aportan el groove y una melodía de fuerte identidad se instala como eje del relato sonoro, sostenida por un kick y un subgrave de gran impacto diseñados para trasladar esa sensación de presión directamente a la pista de baile.

Más allá de su potencia club, “Pressure” funciona como una declaración artística sobre los desafíos del proceso creativo. El track habla de esa lucha silenciosa que muchas veces permanece invisible, de aprender a convivir con la presión, atravesar los momentos de ansiedad y reencontrarse con la inspiración. Un mensaje que, según el propio artista, recuerda que incluso después de las etapas más difíciles siempre existe la posibilidad de volver a crear.

Con este nuevo lanzamiento, Tomás Otero continúa fortaleciendo un perfil artístico en constante evolución y confirma su lugar entre los productores argentinos con mayor proyección dentro del circuito internacional de la música electrónica.