Jorge Messi, el papá de Lionel Messi, murió a los 68 años en Rosario. El empresario y representante del futbolista se encontraba internado en un sanatorio de su ciudad. La noticia fue confirmada este sábado 8 de agosto de 2026 y generó una enorme conmoción en el mundo del fútbol.

El padre del capitán de la Selección argentina había atravesado en los últimos meses un delicado momento de salud. Durante el Mundial 2026, su situación había generado preocupación en la familia y en el entorno de Lionel Messi, aunque en aquel momento se había pedido especialmente preservar la intimidad.

Lionel y Jorge Messi (Foto: Instagram @jorge.sole)

QUÉ SE SABE DE LA MUERTE DE JORGE MESSI

Según informó TN, Jorge Messi falleció en un sanatorio de Rosario a las dos de la mañana, donde se encontraba internado. Tenía una enfermedad que fue confirmada por su familia. “Su cuadro de salud se agravó en los últimos dos días”, informó LA NACIÓN.

(Foto: redes sociales).

El Sanatorio Centro de la Ciudad de Rosario acaba de confirmar la noticia que conmociona al país: “Santorio Centro cumple con el penoso deber de informar el fallecimiento del paciente Jorge Messi, de 68 años de edad, ocurrido en el día de la fecha, a las 02:00 horas”.

El comunicado de la clínica donde murió Jorge Messi (Foto: captura de TN).

“Acompañamos a sus familiares y seres queridos en este momento difícil momento, expresándoles nuestras sinceras condolencias. En cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de de datos de los pacientes, y por respeto a la privacidad de la familia, no se brindarán mayores detalles sobre las circunstancias médicas del fallecimiento”, cerraron el comunicado.

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