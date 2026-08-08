La producción de Mirtha Legrand ya tiene todo listo para la mesaza de este fin de semana; una nueva emisión se viene en eltrece con La Noche de Mirtha con sus invitados de lujo.

Al igual que cada semana, Mirtha recibirá a las personalidades más destacadas de la política, el espectáculo y el deporte en su mesa, en un espacio único para el análisis y la diversión.

QUIÉNES SON LOS INVITADOS DE MIRTHA LEGRAND DE ESTE SÁBADO 8 DE AGOSTO DEL 2026

El sábado 8 de agosto, Mirtha Legrand marca agenda desde las 21:30 por la pantalla de eltrece; la diva estará sentada en una nueva edición junto a Adrián Suar y Natalia Oreiro, protagonistas de la película Yo, Narciso.

Los invitados de Mirtha Legrand del sábado 8 de agosto del 2026 (Foto: Instagram/@lamesazarg).

La mesa de la Chiqui Legrand estará ocupada también en esta oportunidad por Moria Casán, que está próxima a estrenar su serie, el próximo 14 de agosto en Netflix, y el periodista de TN, Diego Sehinkman.

EL GESTO DE EVELYN BOTTO CON MIRTHA LEGRAND QUE MARCÓ SU PASO POR LA MESAZA: “ME LO ACONSEJÓ FEDE BAL”

La visita de Evelyn Botto a La Noche de Mirtha dejó un momento destacado cuando la actriz decidió llevarle flores a Mirtha Legrand en su debut en la emblemática mesa. El gesto no pasó desapercibido y generó un intercambio cargado de humor y agradecimientos entre la conductora y sus invitados.

Durante la emisión, Mirtha notó el detalle y le agradeció especialmente:“Evelyn, nunca viniste, eras virgen de la Legrand, me mandaste unas flores, muchas graciasy por esta dedicatoria tan linda”. La actriz, visiblemente emocionada, respondió:“Mirta, muchas gracias por invitarme a tu mesa. Es un honor para mí”,le dijo por su parte la influencer.

Mirtha Legrand en su mesaza (Foto: captura de eltrece).

Evelyn Botto confesó que su gesto tuvo un mentorinesperado: Fede Bal.“Me dijo, ‘le va a gustar a Mirtha que le mandes flores’, te manda un beso,él sabía que te iba a gustar”,relató la actriz, revelando que el actor le sugirió la idea tras sus propias experiencias en el programa.

Evelyn Botto en la mesa de Mirtha Legrand (Foto: captura de eltrece).

El ida y vuelta continuó con Mirtha recordando:“Porque tu novio me manda cuando viene”. “Me dijo que todas las veces que vino te mandó flores y la vez que no te mandó, le dijiste, ‘¿qué pasa que no me mandas flores?’“,agregó Evelyn entre risas y Mirtha cerró haciendo una broma por sí misma:”Siempre tan discreta ella...“.

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