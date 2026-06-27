El pasado 18 de junio, Florencia Peña quedó en el centro de una fuerte polémica luego de anunciar al aire la supuesta muerte de Jorge Messi, una información que rápidamente resultó ser falsa.

La fake news se viralizó en cuestión de minutos en las redes sociales mientras el padre de Lionel Messi permanecía internado, generando un gran revuelo mediático y sumando angustia al capitán de la Selección Argentina en plena Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Ese mismo día, la actriz le mandó un mensaje de WhatsApp a Celia Cuccittini, madre de Leo, para pedirle disculpas. Si bien fueron aceptadas e incluso quedaron en tomar un café, el escándalo escaló a nivel profesional: la conductora perdió su puesto de trabajo en Luzu TV y quebró por completo su vínculo laboral con Nico Occhiato.

El gesto de Florencia Peña con Nico Occhiato tras el escándalo en Luzu TV que generó especulaciones (captura de Instagram)

El acuerdo económico de Flor Peña con Luzu y el café pendiente con Celia

Una semana después del tenso episodio, Guido Záffora reveló en El Diario de Mariana que Flor volvió a comunicarse con Celia y detalló cómo quedó la relación entre ambas, además de actualizar la situación legal de la actriz con la productora de streaming.

“Hay un acuerdo económico. El abogado de Florencia Peña habló con alguien de Luzu, no con Nico. Florencia y Nico no se comunicaron nunca más después del episodio de Messi”, aseguró el panelista.

Respecto a las versiones que circulaban sobre la desvinculación, Záffora aclaró: “Hoy hubo una llamada y me dicen que hay buena disposición de las dos partes. A mí no me hablan de esa cifra que se corrió (de 200 millones de pesos)“.

Por otro lado, el periodista dio la primicia del nuevo acercamiento entre la actriz y la mamá del ‘Diez’: “Florencia Peña volvió a hablar con Celia Messi. Ella está haciendo la obra Las hijas y uno de los puntos de la gira es Rosario. Ese café que Celia le prometió a Florencia se va a hacer en Rosario, si en ese momento Celia está allá“.