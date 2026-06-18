La polémica por la falsa información sobre la supuesta muerte de Jorge Messi, el padre de Lionel Messi, sumó un nuevo capítulo.

Luego de que la noticia fuera mencionada por Florencia Peña al aire en un programa de Luzu TV y generara una ola de críticas en las redes sociales, Nico Occhiato rompió el silencio y se mostró furioso con lo ocurrido.

A través de su cuenta de X, el conductor y creador de la plataforma dejó en claro su malestar por la difusión de una información sin confirmar y tomó distancia de lo sucedido.

“Quiero expresar que lo que acaba de suceder al aire de LUZU me indigna igual que a todos ustedes, no me representan a mí ni a lo que queremos transmitir desde nuestro trabajo. Mi desacuerdo es total”, escribió.

Lejos de minimizar la situación, Occhiato aseguró que habrá consecuencias internas por el episodio.

“Corresponde una revisión interna y una sanción contundente porque fue un error inadmisible para mi forma de comunicar”, agregó.

La furia de Nico Occhiato por la fake news sobre Jorge Messi en Luzu TV: pidió una sanción

La fake news sobre Jorge Messi que desató el escándalo

La controversia comenzó cuando se difundió al aire la falsa versión sobre el fallecimiento de Jorge Messi, en medio de la preocupación por su delicado estado de salud.

La información rápidamente se viralizó en redes sociales, pero poco después quedó en evidencia que no existía ninguna confirmación oficial sobre la muerte del padre del capitán de la Selección Argentina.

El error provocó una fuerte reacción de los usuarios, que apuntaron tanto contra quienes difundieron la noticia como contra los mecanismos de verificación utilizados antes de comunicar una información tan sensible. Incluso, la familia Messi se vio obligada a publicar un comunicado sobre la salud de Jorge Messi.