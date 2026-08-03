Antonio de la Torre, uno de los actores más respetados del cine español, estaría atravesando un momento muy delicado en su vida personal. Según trascendió, el actor y su mujer, Rosario Charneco, se encontrarían en pleno proceso de divorcio luego de casi 20 años juntos, una noticia que sorprendió incluso a quienes siguen de cerca su carrera.

La pareja se casó en 2008, aunque la relación amorosa había comenzado años antes. Juntos son padres de dos hijos, Martina y Daniel, y hasta ahora ambos habían mantenido un fuerte hermetismo respecto de su vida familiar.

Antonio de la Torre siempre evitó hablar públicamente de su matrimonio y prefirió que su imagen quedara ligada exclusivamente a lo profesional.

LA SEPARACIÓN Y EL IMPACTO EN SU CARRERA

De acuerdo a fuentes cercanas al entorno del actor, la pareja llevaría varios meses en trámites de separación, aunque muy pocas personas estarían al tanto de la situación. Se afirma que ambos estarían llevando el proceso “en buenos términos”, priorizando el bienestar de sus hijos por sobre cualquier otro conflicto. El costo de este momento personal no sería solo emocional: el actor habría llegado a rechazar proyectos laborales para poder sostener a su familia en este trance.

Antonio de la Torre y su mujer, Rosario Charneco. Crédito Web

Ni Antonio ni Rosario se pronunciaron públicamente sobre la posible ruptura, algo que resulta habitual dado el perfil bajo que ambos mantuvieron durante todos estos años. Rosario Charneco, que se dedica a la función pública, jamás formó parte del circuito mediático ni acompañó al actor a eventos o alfombras rojas.

LOS PROYECTOS QUE VIENEN PARA EL ACTOR

Pese al mal momento personal, la carrera de Antonio de la Torre sigue en ascenso. El actor, con más de 140 interpretaciones y dos estatuillas Goya por Azul oscuro casi negro y El Reino, está a punto de estrenar La bola negra, la nueva película de Los Javis, prevista para el 25 de septiembre. Antonio contó además en una entrevista reciente que había estudiado Periodismo antes de dedicarse a la actuación, profesión que abandonó porque, según sus propias palabras, entendió que era “la peor profesión del mundo”.

Antonio de la Torre y su mujer se estarían separando tras casi 20 años de matrimonio. Crédito Web

Habrá que esperar si en los próximos días el actor o su entorno confirman o desmienten la información sobre la crisis matrimonial, mientras la expectativa crece de cara al estreno de su próxima película.