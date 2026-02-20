El director español Alberto Rodríguez vuelve a posicionarse entre los nombres más fuertes del cine europeo con Los Tigres, una producción que logró siete nominaciones a los Premios Goya 2026 y que ya puede verse en streaming.

Con un elenco encabezado por Antonio de la Torre y Bárbara Lennie, el film confirma la capacidad del realizador para construir historias intensas, humanas y profundamente ligadas a los márgenes sociales.

La película con nominaciones a los Premios Goya se encontrará disponible desde el 20 de febrero en Movistar Plus+.

Dónde ver “Los Tigres”, película nominada a 7 Premios Goya: así es el regreso de Alberto Rodríguez | Créditos: Instagram @netflix

DE QUÉ VA “LOS TIGRES”

La trama sigue a Antonio y Estrella, dos hermanos que trabajan reparando barcos sumergidos, continuando el legado de su padre, quien también fue buzo. La vida de Antonio, sin embargo, atraviesa un momento crítico. Un accidente pone en duda su continuidad en la profesión, obligándolo a replantear su futuro.

En medio de esa incertidumbre, surge una oportunidad que promete una importante recompensa económica, pero que implica exponerse a un peligro extremo. La decisión de aceptarla desencadena una cadena de situaciones límite donde el riesgo físico se mezcla con conflictos personales y emocionales.

Lejos de apostar por la acción tradicional, la película construye tensión a partir de la atmósfera, el silencio y la sensación constante de amenaza. El entorno submarino, opresivo y hostil, se convierte en un protagonista más de la historia.