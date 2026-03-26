Muchas veces ocurre que, cuando llevamos la ropa al lavadero vuelve más corta, encogida. Es una situación bastante común que también puede pasar en casa cuando usamos el lavarropas y aparece luego de usar agua muy caliente o cuando se realizan secados a temperaturas altas. Esto puede afectar especialmente a telas como el algodón, la lana o el lino.

Cuando este problema aparece, muchas personas creen que la prenda ya se arruinó y que no tiene solución; sin embargo existen trucos caseros que permiten relajar las fibras del tejido y estirarlas suavemente para recuperar parte de su tamaño original.

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Uno de los más conocidos consiste en usar champú para bebés o acondicionador de pelo, que ayuda a suavizar las fibras del tejido. Este truco es especialmente útil en prendas de lana o algodón que se encogieron después del lavado.

El truco con champú para bebés que ayuda a recuperar ropa encogida

El método es sencillo y se puede hacer en casa con elementos que casi siempre están a mano. Solo se necesita un recipiente grande, agua fría y un poco de champú para bebés, suavizante o acondicionador de cabello.

El champú para bebés, un gran aliado para recuperar la ropa encogida. Foto: IA

Primero hay que llenar un recipiente con agua fría y agregar dos cucharadas de champú para bebés. Luego se coloca la prenda encogida dentro del agua y se la mueve suavemente para que las fibras absorban bien el líquido. Se recomienda dejarla en remojo unos 30 minutos.

Después hay que retirar la prenda y quitar el exceso de agua sin retorcerla demasiado. Lo ideal es colocarla sobre una toalla seca, enrollarla para absorber la humedad y luego extenderla sobre otra superficie plana.

A partir de ahí se puede estirar suavemente cada zona de la prenda con las manos hasta que recupere parte de su tamaño. Cuando alcance el tamaño deseado, se deja secar al aire y en posición horizontal.

Otros trucos caseros para desencoger la ropa

Además del método con champú, existen otras alternativas que también se utilizan para intentar recuperar ropa que se achicó en el lavado:

Bicarbonato y vinagre: se mezcla bicarbonato en agua tibia y se deja la prenda en remojo mientras se la estira suavemente. Luego se enjuaga con agua y vinagre blanco.

Vinagre y mascarilla para el pelo: la combinación ayuda a relajar las fibras de algunas telas y facilita estirarlas.

Plancha con paño húmedo: el vapor del calor ayuda a aflojar las fibras mientras se estira la prenda.

Secado en plano: después de aplicar cualquiera de estos métodos, conviene dejar secar la ropa extendida para evitar que vuelva a deformarse.

Cómo evitar que la ropa se encoja en el lavarropas

Prevenir que se encoja la ropa suele ser más fácil que luego intentar revertirlo. Por eso conviene prestar atención a algunos hábitos de lavado que ayudan a proteger las telas.

Luego de aplicar el truco del champú para bebés, la ropa recupera en parte su tamaño anterior. Foto: IA

Entre los cuidados más recomendados están lavar con agua fría, usar programas delicados y evitar la secadora cuando no se está seguro de que la prenda lo permita.

También es importante revisar las etiquetas de cada prenda, ya que indican la temperatura adecuada de lavado y secado. Seguir esas recomendaciones reduce mucho las posibilidades de que una camiseta, un sweater o un pantalón salgan del lavarropas varios talles más chicos.