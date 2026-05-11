A un mes del inicio del Mundial 2026, la AFA presentó la prelista de 55 futbolistas elegidos por Lionel Scaloni para comenzar a diagramar la defensa del título conseguido en Qatar 2022. De esa nómina saldrán los 26 jugadores que representarán a la Selección Argentina en la Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

La lista mezcla experiencia, figuras consolidadas y varias apuestas inesperadas. Como era de esperarse, el capitán Lionel Messi encabeza la nómina, acompañado por nombres históricos del ciclo campeón del mundo y varias jóvenes promesas que atraviesan un gran presente tanto en Europa como en el fútbol argentino.

RIVER PLATE Y BOCA JUNIORS APORTAN DIEZ JUGADORES

Uno de los datos que más llamó la atención fue la fuerte presencia de futbolistas del torneo argentino. River Plate suma seis jugadores convocados: Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Germán Pezzella, Marcos Acuña, Aníbal Moreno y Santiago Beltrán. Por su parte, Boca Juniors aporta a Lautaro Di Lollo, Leandro Paredes, Milton Delgado y Tomás Aranda.

Soccer Football - Argentina Primera Division - Torneo Apertura - River Plate v Boca Juniors - Estadio Mas Monumental, Buenos Aires, Argentina - April 19, 2026 Boca Juniors' Lautaro Di Lollo in action with River Plate's Lucas Martinez Quarta and Gonzalo Montiel REUTERS/Rodrigo Valle Por: REUTERS

Además, el entrenador campeón del mundo volvió a mirar de cerca el campeonato local con las inclusiones de Gabriel Rojas y Facundo Cambeses, ambos futbolistas de Racing Club, quienes ya habían sido observados en convocatorias anteriores.

LAS SORPRESAS DE LIONEL SCALONI EN LA LISTA

Entre las principales novedades aparecen futbolistas que nunca habían sido convocados oficialmente por el cuerpo técnico de la Selección. Uno de ellos es Nicolás Capaldo, ex Boca y actual mediocampista del Hamburgo SV de Alemania. También aparecen Zaid Romero, defensor del Getafe, y Mateo Pellegrino, delantero del Parma italiano.

A su vez, Scaloni mantuvo la apuesta por varios jóvenes que aparecen como parte del recambio generacional. Entre ellos se destacan Alejandro Garnacho, Matías Soulé, Claudio Echeverri, Gianluca Prestianni y Franco Mastantuono, una de las grandes joyas del fútbol argentino.

CÓMO SERÁ LA PREPARACIÓN DE LA SELECCIÓN ARGENTINA

La planificación del cuerpo técnico contempla que los jugadores se sumen progresivamente al predio de Ezeiza una vez finalizadas sus competencias en clubes. Posteriormente, la delegación viajará a Kansas, ciudad que funcionará como base durante la Copa del Mundo.

Dos jugadores de la Selección argentina se metieron en el top con más partidos del fútbol mundial en 2024. (Foto: Reuters)

Antes del debut oficial, la Selección Argentina disputará dos amistosos frente a Honduras e Islandia los días 6 y 9 de junio en Estados Unidos. El estreno en el Mundial será el 16 de junio frente a Argelia por el Grupo J.

LOS REFERENTES QUE BUSCARÁN DEFENDER EL TÍTULO

Además de Lionel Messi, la nómina incluye a varios pilares del ciclo campeón del mundo como Emiliano Martínez, Cristian Romero, Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Lautaro Martínez y Julián Álvarez.

La expectativa ahora estará puesta en el corte definitivo que realizará Lionel Scaloni para elegir a los 26 futbolistas que intentarán volver a hacer historia en el Mundial 2026.