Después de semanas de absoluto hermetismo, Delfina Lanusse decidió hablar públicamente por primera vez sobre el escándalo judicial que sacudió al ámbito de la salud y que salió a la luz tras la muerte del anestesiólogo Alejandro Salazar.

El caso, que investiga una presunta red vinculada al uso irregular de drogas hospitalarias y a las denominadas “fiestas del propofol”, volvió a quedar en el centro de la escena luego de que la joven compartiera un video en TikTok que, aunque fue eliminado poco después, rápidamente se viralizó en redes sociales.

EL VIDEO DE FINI LANUSSE QUE SE VIRALIZÓ EN REDES

En el descargo, Lanusse apareció visiblemente movilizada y explicó por qué decidió mostrarse públicamente tras meses de silencio.

“No puedo creer estar haciendo este video por TikTok, nunca me lo imaginé en la vida entera, pero sentía que después de tanto ruido estaba bueno aparecer, mostrar mi voz, quién soy”, expresó.

“No puedo creer estar haciendo este video por TikTok, nunca me lo imaginé en la vida entera, pero sentía que después de tanto ruido estaba bueno aparecer, mostrar mi voz, quién soy”. FINI LANUSSE.

La joven también agradeció el apoyo recibido durante este tiempo y habló del impacto emocional que atravesó desde que quedó involucrada en la causa.

“A quienes no me soltaron la mano en un momento muy difícil de mi vida, personal y profesional, muy, muy difícil. Así que, de verdad, gracias a esas personas”, sostuvo.

CÓMO AVANZA LA INVESTIGACIÓN POR LAS “FIESTAS DEL PROPOFOL”

La investigación comenzó el pasado 20 de febrero, cuando Alejandro Salazar, anestesiólogo del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, fue hallado muerto en su departamento de Palermo.

La autopsia confirmó que falleció por una sobredosis de propofol y fentanilo, dos sustancias utilizadas habitualmente en procedimientos médicos.

A partir de allí, la Justicia detectó un presunto faltante de medicamentos en el Hospital Italiano de Buenos Aires y comenzó a investigar una serie de encuentros clandestinos donde esas drogas eran consumidas por profesionales de la salud.

Crédito: titktok

Según trascendió, entre los asistentes habría residentes, cirujanos y anestesiólogos de distintos centros médicos porteños.

QUÉ DIJO FINI LANUSSE SOBRE LA CAUSA JUDICIAL

Durante el video, Lanusse evitó profundizar sobre el expediente y aseguró que no puede dar detalles por el avance de la investigación. “Con respecto a lo otro, no puedo ni me corresponde tampoco explicar por acá. La Justicia está trabajando, confío en ese proceso. Con el tiempo, por las vías que corresponde, las cosas se van a ir aclarando”, afirmó.

Por último, contó cómo intenta sobrellevar la exposición pública y las acusaciones que circularon en los últimos meses. “Intento apoyarme en mi familia, en la gente que me quiere, en mis amigos, en lo que soy, en lo que construí durante todos estos años, en el amor que siempre tuve por mi profesión”, concluyó.