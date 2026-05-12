Este martes 12 de mayo se realizará una nueva Marcha Federal Universitaria convocada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Federación Universitaria Argentina (FUA) y distintos gremios docentes y no docentes, en reclamo por la situación presupuestaria de las universidades públicas.

La movilización tendrá su acto central en Plaza de Mayo desde las 17 y apunta contra el ajuste en educación, la falta de financiamiento y la caída salarial en el sector universitario.

Marcha Universitaria: hoy 12 de mayo (foto creada con IA)

Marcha Universitaria: el fuerte enojo de Georgina Barbarossa por los recortes a la educación pública

En ese contexto, Georgina Barbarossa manifestó toda su bronca en vivo durante A la Barbarossa, por Telefe, y defendió con firmeza la educación pública.

“Hoy es un día muy importante porque hoy es la marcha, que ya la habíamos hecho, por las universidades públicas”, comenzó diciendo la conductora.

Marcha Universitaria: el fuerte enojo de Georgina Barbarossa por los recortes a la educación pública

Georgina remarcó el prestigio histórico de la educación argentina y cuestionó los recortes en el área.

“Si en algo nos hemos destacado en la vida es por la cantidad de genios que han estudiado en las universidades públicas. Todos nuestros premios Nobel han estudiado en la universidad pública. La gente del Conicet. ¿Por qué recortan ahí?”, expresó con visible enojo.

Luego, la actriz y conductora hizo foco en las personas que no tienen acceso a instituciones privadas.

“¿Saben la cantidad de gente de todo el país que no puede pagar la educación privada? Toda la vida nos hemos destacado en el mundo por la universidad y la educación”, sostuvo.

Antes de cerrar el tema, Georgina Barbarossa dejó en claro su indignación por la situación actual. “Estoy enojada y me indigna”, lanzó contundente.

La marcha de este martes será la cuarta gran movilización universitaria desde la asunción de Javier Milei y tendrá réplicas en distintos puntos del país, con la participación de estudiantes, docentes, investigadores y trabajadores universitarios.