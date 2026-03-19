Un momento de profunda emoción se vivió en A la Barbarossa cuando Georgina Barbarossa se enteró en vivo de que Esmeralda, la nena de 2 años desaparecida en Cosquín, Córdoba, había sido encontrada con vida.

Visiblemente afectada por el minuto a minuto del caso, la conductora no pudo contener las lágrimas al recibir la noticia. “Estoy parada porque no puedo más”, había dicho minutos antes, completamente movilizada por la búsqueda.

El periodista de policiales Paulo Kablan amplió: “La habrían encontrado en un descampado. Fuentes policiales se comunicaron con el noticiero de Telefe”.

Georgina Barbarossa rompió en llanto en vivo al enterarse que apareció Esmeralda (captura de Telefe)

Georgina Barbarossa rompió en llanto en vivo al enterarse que apareció Esmeralda

Segundos después, llegó la confirmación que generó un estallido de emoción en el estudio. Mientras el cronista se dirigía al lugar junto a una vecina de la familia, Georgina se quebró al conocer el desenlace.

“Me muero… gracias a Dios. No puedo parar de llorar... No puedo hablar de los nervios que he tenido”, expresó entre lágrimas, mientras se persignaba al aire.

Kablan completó la información: “Nos cuentan que apareció con vida y que está bien. La encontraron en un descampado cerca de su casa... La nena ya está con su mamá”.

“El que se la llevó es un hijo de puta. Tan chiquita... Me volvió el alma al cuerpo”, cerró Georgina, con las emociones a flor de piel.

El hallazgo de la pequeña llevó alivio tras horas de angustia y mantuvo en vilo a todo el país, en un caso que conmovió profundamente y tuvo un final esperanzador.