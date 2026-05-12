Patricia Sosa volvió a hablar del histórico conflicto con Valeria Lynch y dejó en claro que no tiene intención de recomponer el vínculo. Después de años de distanciamiento, la cantante rompió el silencio y lanzó duras declaraciones que reavivaron una de las peleas más recordadas de la música argentina.

En una entrevista con Juan Etchegoyen para “Mitre Live”, la artista aseguró que no existe ninguna posibilidad de acercamiento con su ex amiga y colega.

PATRICIA SOSA FUE CONTUNDENTE SOBRE SU RELACIÓN CON VALERIA LYNCH

“No sé nada de Valeria, nada de nada y ni loca me sentaría a tomar un café con ella, la verdad que no lo haría”, expresó Patricia Sosa al ser consultada por su vínculo con Valeria Lynch.

Lejos de bajar el tono, la intérprete explicó que el distanciamiento ya forma parte del pasado y que no tiene interés en volver sobre esa historia. “Yo la vi caminando en el barrio haciendo gimnasia y yo seguí con el auto pero no creo que me haya visto. Se terminó, es una etapa muy lejana y que ya no me importa”, afirmó.

Patricia Sosa se reconcilió con Valeria Lynch (Fotos: Web y Captura)

EL DESCARGO DE PATRICIA SOSA SOBRE EL PERDÓN Y EL DISTANCIAMIENTO

Durante la charla, Patricia también reflexionó sobre cómo trabajó internamente el conflicto con la artista. “Vos acordate que yo soy meditadora y laburo mucho el interior y entonces el perdón y el dejar pasar momentos malos es un trabajo que uno tiene que hacer”, sostuvo.

En ese sentido, explicó que el proceso personal le permitió dejar atrás el enojo, aunque eso no implique retomar el vínculo. “El que ya no te interese y que no te hagan daño también es un laburo que uno tiene que hacer y cuando uno lo hace se siente más reconfortado y después el otro seguirá su rumbo”, agregó.