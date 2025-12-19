Un episodio tan inesperado como divertido se vivió durante un recital de Patricia Sosa y rápidamente se volvió viral en redes sociales. En medio de una de sus canciones, el teléfono celular de un espectador comenzó a sonar con insistencia entre el público.

Lejos de ignorar la situación o reaccionar con enojo, la cantante sorprendió a todos con una respuesta tan creativa como desopilante: tomó el teléfono y atendió la llamada ella misma, desatando carcajadas y aplausos.

El momento fue analizado luego en Arriba argentinos, donde May Martorelli contextualizó la escena antes de mostrar el video. “El que está viendo tiene que tener el celular al menos en vibrador, en silencio. Bueno, esto no pasó durante un recital de Patricia Sosa”, explicó.

Video: Pilar de Todos / X @PilarDeTodos

Y agregó, entre risas: “Patricia es brava. Patricia es súper espiritual, es un amor, pero cuando se enoja, agarrate los pantalones”.

Patricia Sosa (Foto: Movilpress)

PATRICIA SOSA SORPRENDIÓ A SU PÚBLICO

Sin embargo, lejos de perder la calma, la artista convirtió la interrupción en un verdadero acto de comedia en vivo. Frente al asombro del público, Patricia tomó el celular y habló directamente con la persona que llamaba.

Patricia Sosa se quebró un pie. Foto: IG | patriciasosaoficial

“Te decía que no es el momento, soy Patricia. ¿Cómo te llamás vos? Gabriel está mirando acá el show mío”, se la escuchó decir desde el escenario, provocando risas generalizadas.

Con ironía y picardía, la cantante siguió improvisando: “Esperá, yo te voy a pasar, pero no vas a escuchar nada, llamalo después, a no ser que sea de vida o muerte claro”, lanzó, mientras el público celebraba su ocurrencia. El episodio, que podría haber sido incómodo, terminó transformándose en uno de los momentos más recordados del show.