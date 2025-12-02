Galaxias Creativas anuncia el gran cierre de temporada del Auditorio Belgrano con un espectáculo de lujo: “Agitando pañuelos”, una propuesta de folclore protagonizada por tres íconos esenciales de la música popular argentina: Juan Carlos Baglietto, Patricia Sosa y Lito Vitale.

Tres referentes históricos reunidos en un espectáculo único

A lo largo de sus reconocidas trayectorias, Patricia Sosa, Baglietto y Vitale se destacaron por su capacidad de transformación y apertura creativa. Desde el rock —Sosa con La Torre, Baglietto con Irreal y luego su etapa solista, y Vitale desde M.I.A.— los artistas fueron ampliando sus horizontes con proyectos que marcaron generaciones.

Hoy, regresan a sus raíces folclóricas, influencias que formaron parte de sus hogares y que definieron su sensibilidad musical desde la infancia. Este reencuentro con el folclore y el tango los lleva a reinterpretar canciones que pertenecen al imaginario colectivo argentino, aportando emoción, libertad artística y una impronta profundamente personal.

Un viaje emocional por la música argentina

“Agitando pañuelos” invita al público a vivir una noche cargada de identidad y sentimiento, recorriendo la música de raíz con una mirada renovada y auténtica. Será un espectáculo para celebrar, conmover y reencontrarse con tres figuras fundamentales de los últimos 40 años de la música argentina.