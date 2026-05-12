Un incómodo momento en vivo sacudió al programa Olga cuando Nati Jota y Estanislao Bachrach protagonizaron un inesperado cruce al aire que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

Todo ocurrió durante una emisión de Sería increíble, cuando la conductora le consultó al especialista sobre los efectos del alcohol en la serotonina. La respuesta de Bachrach fue breve y directa: “No lo sé”. Pero lejos de quedar ahí, el intercambio escaló en tensión en cuestión de segundos.

EL MOMENTO EN QUE SE DESATÓ EL CRUCE ENTRE NATI JOTA Y BACHRACH

Tras escuchar la respuesta, Nati reaccionó con ironía y lanzó: “Ah, es que no lo sabés. Ok, perfecto. Bueno, Tani, gracias por haber venido”. Aunque la frase parecía un comentario humorístico, el clima en el estudio comenzó a cambiar.

Minutos después, la conductora volvió sobre el tema y le reprochó al invitado ciertas actitudes durante la charla. “Cuando te hago una pregunta me decís ‘no te quiero contestar’”, expresó.

Fue entonces cuando Bachrach respondió con una frase que rápidamente se viralizó en X y TikTok: “Eso es la Argentina. Cualquiera que tiene un micrófono dice cualquier pelo... con tal de no decir ‘no sé’”.

CRÉDITO: Olga

EL FINAL ABRUPTO DE LA COLUMNA EN OLGA

Después de ese comentario, el clima quedó completamente tenso en el estudio. Aunque el divulgador intentó bajarle el tono a la situación y aclaró que se trataba de un chiste, Nati decidió cerrar el segmento de manera abrupta.

“Acá viene gente muy amorosa. Bueno, está bien, pero por eso ya se terminó la columna”, afirmó la conductora.

Mientras Toto Kirzner intentaba distender la situación, Bachrach comenzó a quitarse los auriculares para retirarse del aire.

Finalmente, Nati cerró con una frase que dejó en evidencia el incómodo momento vivido en el streaming: “No, no estoy para nada apurada pero se terminó la columna. Gracias por haber venido”.