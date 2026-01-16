Luego del revuelo que se generó por los dichos de Maxi López sobre Florencia de la Ve en el streaming de Olga, Nati Jota habló con Lape Club Social y dio su mirada sobre lo ocurrido, restándole dramatismo a la situación.

“Traté de mencionar lo que me parecía al respecto. No era que daba tanto para hablar y seguimos con el programa”, explicó la conductora del ciclo Sería increíble, donde se produjo el comentario que desató la controversia, luego de que el exfutbolista se refiriera a la artista en masculino.

Captura de América TV, Lape Club Social.

Durante la nota, el notero Martín Salwe le recordó que Florencia aseguró haberlo tomado con humor y haberle bajado la espuma al tema. Ante eso, Nati coincidió: “Me parece bien. Uno se toma las cosas como puede o como quiere”.

Y Nati profundizó sobre su decisión de no extender el debate al aire: “Yo traté de sentar mi posición al respecto, pero no darle tanto peso porque me parece una conversación re vieja. No me parecía hacer un comentario gigante sobre eso”.

Por último, Nati Jota intentó contextualizar los dichos de López y llevar calma: “Supongo que quiso hacer un chiste. Maxi vive hace 20 años afuera, supongo que estará tratando de aggiornarse un poco”.

Los repudiables dichos de Maxi López sobre Florencia de la V. Crédito: Instagram

El contexto de la polémica de Maxi López en el streaming de Olga

Todo se originó durante una charla distendida en el programa Sería increíble, cuando Nati Jota le hizo una pregunta directa a Maxi López: “¿Les diste besos a varones?”.

El exfutbolista se mostró dubitativo y, ante la insistencia de la conductora y un planteo hipotético, lanzó la frase que encendió la polémica: “No sería solo masculino, tendría que ser… A Florencia de la Ve, por ejemplo”.