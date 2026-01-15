Maxi López, tras un comentario que hizo en su programa de streaming, generó un fuerte repudio en redes sociales. Flor de la V decidió responderle y dejó en claro cómo vivió el episodio. “Para mí, lo dijo como una humorada y como un chiste tonto, me parece. Para mí no tuvo mala intención, yo lo veo con cero mala intención de decir nada”, sostuvo la conductora de Los Profesionales (El Nueve).

Sin embargo, Flor fue contundente sobre el trasfondo de este tipo de comentarios: “Estas son charlas tontas que se dan en streaming todo el tiempo”.

Y agregó: “Si tengo que decir realmente lo que me provoca, es que me da pena. Porque, siempre, lo que termina dejando situaciones como esta es que vulnera a un colectivo que ya está super vulnerado. Hay chicas que la pasan mal, que sufren victimización, que no tienen acceso a nada, esas la pasan mal”.

Maxi López hizo un repudiable comentario sobre Florencia de la V. Crédito: Instagram

LA RESPUESTA DE FLOR DE LA VE A MAXI LÓPEZ

Todo comenzó en Olga cuando Nati Jota le preguntó a Maxi López con qué hombre se besaría y el exfutbolista sorprendió con su respuesta: “No sería solo masculino… A Florencia de la Vega (Flor de la V), por ejemplo”.

Maxi López y Flor de la V

La situación se puso tensa al aire. Nati Jota lo frenó de inmediato y aclaró: “No es por ahí, Maxi, no es De la Vega. Es una mujer Florencia de la V y le mandamos un saludo”.

Así, la conductora buscó despegarse de los dichos de su compañero y marcar la diferencia.