El homenaje que Lali Espósito hizo el sábado al Indio Solari en su recital en el estadio de River generó reacciones diversas, y ahora la cantante contó la verdad sobre cómo se gestó el famoso solo de la guitarra de Skay Beilinson.

“La verdad, te confieso algo. Nosotros teníamos el arreglo musical hecho”, blanqueó Mariana.

En diálogo con Intrusos antes de entrar a ver la función de prensa de Charly y la Fábrica de Chocolates, la artista explicó: “Terminó siendo un homenaje porque había partido el día anterior al concierto, pero nosotros venimos ensayando hace tres meses”.

Lali Espósito (Foto: Movilpress)

“Íbamos a hacerle de todos modos un homenaje a Los Redondos y al indio Porque todos somos muy fans”, continuó.

Lali en River

La coincidencia del homenaje y el fallecimiento del Indio

En ese punto enfatizó: “Fue muy loco. No es que lo preparamos para eso”.

Lali en River

“Me gusta contarlo porque, bueno, es la verdad de cómo surgió ese homenaje. Fue el doble de emocionante”, concluyó Lali Espósito.