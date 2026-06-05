El fallecimiento del Indio Solari a los 77 años sacudió al mundo del espectáculo y la cultura argentina como pocas noticias en los últimos años.

Apenas se confirmó la muerte del histórico líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, las redes sociales se inundaron de mensajes de artistas, periodistas y referentes políticos que quisieron despedir a una de las figuras más grandes del rock nacional.

Entre los primeros en alzar la voz estuvo Griselda Siciliani, quien compartió un mensaje profundamente sentido en sus redes. La actriz, fanática reconocida del rock argentino, eligió palabras simples pero cargadas de emoción para despedir al músico.

La despedida de Grisela Siciliani Por: Web

Por su parte, Gonzalo Heredia también expresó públicamente su dolor ante la pérdida, sumándose a la marea de homenajes que comenzó a crecer desde las primeras horas de la mañana.

La emotiva despedida de los famosos al Indio Solari: mensajes que partieron el corazón Por: Web

LAS FIGURAS DEL ESPECTÁCULO SE UNIERON AL HOMENAJE AL INDIO SOLARI

La lista de famosos que se despidieron del cantante no paró de crecer durante toda la jornada. Natalia Oreiro, Analía Franchín, Karina Mazzocco, Mario Pergolini, Julieta Díaz y Benja Rojas fueron algunos de los nombres que se sumaron a los homenajes.

La despedida Natalia Oreiro al Indio Solari Por: Web

La despedida Julieta Díaz al Indio Solari Por: Web

Cada uno a su manera —con fotos, videos, canciones o simplemente palabras— buscó resumir lo que significó el Indio Solari para generaciones enteras de argentinos que crecieron escuchando Los Redondos.

Despedida al Indio Solari de los Famosos. Crédito: Instagram

Despedida al Indio Solari de los Famosos. Crédito: Instagram

Despedida al Indio Solari de los Famosos. Crédito: Instagram

La despedida Gloria Carra al Indio Solari Por: Web

Desde el mundo del fútbol, el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, también se hizo presente con un emotivo mensaje. “Un profundo dolor por tu fallecimiento, Indio querido.

La despedida del Chiqui Tapia al Indio Solari Por: Captura

Gracias por tu arte, por representar al Pueblo y por transmitir tanto a través de tu música”, escribió en sus redes, y cerró con una frase contundente: “Se nos fue un ídolo, historia del rock nacional. Leyenda absoluta”.

LA POLÍTICA TAMBIÉN DESPIDIÓ AL INDIO SOLARI CON MENSAJES MUY PERSONALES

El impacto de la noticia trascendió el espectáculo y llegó hasta la política. Alberto Fernández, expresidente de la Nación, compartió un extenso mensaje destacando tanto la figura artística como la dimensión humana del cantante.

La despedida de Alberto Fernández al Indio Solari Por: Captura

Pero fue Aníbal Fernández quien entregó quizás el homenaje más íntimo de la jornada: recordó el “compromiso con la vida” del músico y evocó una charla larga y distendida en su casa.

“Tus dos abrazos cuando aprontándome para irme de tu casa me acompañaste hasta la puerta. Por primera vez me dijiste de sacarnos una foto”, escribió el exministro, dejando ver una faceta cercana y afectuosa del Indio que pocos conocían.

La despedida de Aníbal Fernández al Indio Solari Por: x

Despedida al Indio Solari de los Famosos. Crédito: Instagram

Despedida al Indio Solari de los Famosos. Crédito: Instagram

Con 77 años y una trayectoria que marcó a fuego la cultura popular argentina, Solari se va dejando un catálogo de canciones que seguirán sonando por mucho tiempo. Los mensajes de sus colegas y admiradores de este jueves son apenas el primer capítulo de un homenaje que, como su música, promete no tener fin.