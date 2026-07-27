Después de pasa unos días instalados en Italia, Mauro Icardi y Eugenia “la China” Suárez ya tienen definido cuál será su próximo destino. Según reveló la periodista Naiara Vecchio, la pareja llegaría en las próximas horas a la Argentina por un importante motivo familiar y judicial.

La información fue compartida por la panelsita a través de sus redes sociales, donde dio detalles del itinerario que seguirían el futbolista y la actriz tras su paso por Milán: "Exclusivo: Mauro Icardi y La China Suárez están viajando a Argentina de Milán, Italia. Mañana Amancio Vicuña cumple 6 años e Icardi puede firmar la emisión de nuevos pasaportes de forma online o decidirlo un juez italiano por pedido del juez argentino“, escribió Naiara en su publicación.

De acuerdo con esa versión, el regreso al país coincidiría con el cumpleaños de Amancio Vicuña, el hijo menor de la actriz y Benjamín Vicuña, y además estaría atravesado por un trámite judicial relacionado con la documentación de las hijas que Icardi tuvo con Wanda Nara.

Foto: Captura de Instagram (@naiaravecchio) Por: Fabiana Lopez

La periodista sostuvo que el delantero tendría la posibilidad de autorizar la emisión de nuevos pasaportes de manera online o, en caso de no hacerlo, que la decisión quede en manos de un juez italiano a pedido de la Justicia argentina.

Por el momento, ni Mauro Icardi ni la China Suárez hicieron declaraciones públicas sobre estos supuestos planes, aunque la información difundida por Vecchio volvió a poner el foco en los movimientos de la pareja, en medio de los conflictos judiciales que mantienen el futbolista y Wanda Nara.

Foto: Instagram (@sangrejaponesa)

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LA INCÓMODA REACCIÓN DE BENJAMÍN VICUÑA CUANDO MIRTHA LEGRAND LE PREGUNTÓ SI SE LLEVA BIEN CON PAMPITA Y LA CHINA SUÁREZ

Benjamín Vicuña protagonizó uno de los momentos más incómodos de La Noche de Mirtha cuando Mirtha Legrand lo sorprendió con una pregunta tan directa como inevitable: cómo es hoy su relación con Carolina “Pampita” Ardohain y Eugenia “la China” Suárez, las madres de sus hijos.

Antes de llegar al tema que generó tensión en la mesa, el actor explicó por qué decidió instalarse definitivamente en Argentina: “Me radiqué acá por mis hijos. Vivo a media cuadra del colegio y a media cuadra de una clínica. Entendí que mi vida es acá, mi alma está tranquila”, expresó.

Sin rodeos, Mirtha fue al hueso: “¿Y te llevás bien con tus ex?”, indagó. A lo que el invitado intentó responder desde el rol de padre y destacó el desafío que implica la crianza compartida: “Creo que tenemos una tarea muy difícil, que es criar. Hoy los papás estamos mucho más presentes que en otras generaciones. Cada hijo tiene una cantidad de actividades y eso significa muchas responsabilidades asociadas a la crianza y a la educación”, explicó.

Foto: Captura (eltrece)

“Lo más importante, de verdad, es el bienestar de los chicos. Yo tuve hijos con dos mujeres y se le busca la vuelta para tener un equipo sano, para que los hijos puedan tener el mejor entorno posible”, afirmó.

Sin embargo, Mirtha volvió a la carga con otra consulta directa: “¿Con ellas tenés una buena relación? ¿Te hablás o no?”, quiso saber. Tras unos segundos de duda, Vicuña respondió con sinceridad: “Me hablo… Esto también lo van a entender muchos. Uno, por momentos, se disocia y logra hablar de lo que hay que hablar. Existen escenarios mejores, posiblemente. Existen otros, pero es lo que me tocó”.

Foto: Instagram (@pampitaoficial)

Entre sonrisas, Benjamín dejó atrás el incómodo momento y confirmó que atraviesa un gran presente sentimental junto a su pareja, Anita Espasandín, con quien mantiene una relación desde hace tres años.