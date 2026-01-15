Maxi López volvió a generar revuelo mediático tras realizar polémicos comentarios al aire sobre Florencia de la V durante su programa de streaming desde Mar del Plata.

La situación ocurrió este jueves por la mañana y rápidamente se viralizó en redes sociales, donde recibió fuertes críticas.

Todo se dio en medio de una charla distendida en Sería increíble, cuando Nati Jota le hizo una pregunta directa al exfutbolista: “¿Maxi, les diste besos a varones?”. La consulta dejó a López pensativo durante algunos segundos, mientras el resto de la mesa seguía debatiendo el tema.

Lejos de cerrar el asunto, Nati insistió para obtener una respuesta concreta y le planteó un escenario hipotético. Fue entonces cuando Maxi López lanzó la frase que encendió la polémica: “No sería solo masculino, tendría que ser… A Florencia de la Vega, por ejemplo”.

Crédito: Olga

EL FRENO DE SUS COMPAÑEROS

La reacción en el estudio fue inmediata. “¡No Maxi, no era por ahí!”, lo frenó Nati Jota, quien además lo corrigió: “No es De la Vega, y es una mujer, Florencia de la V”. A su vez, Noelia Custodio intervino para remarcar: “Claro, es una mujer y le mandamos un beso enorme”.

Sin embargo, el ex de Wanda Nara volvió a insistir con la confusión y preguntó: “¿Y pero cómo se llama?”, lo que generó aún más incomodidad en la mesa. “¡Florencia de la V! ¡Pero es una mujer!”, respondió Nati, visiblemente molesta.

Mientras el intercambio seguía en vivo, el chat del programa comenzó a llenarse de mensajes críticos, situación que se replicó con fuerza en X (ex Twitter).

“Maxi López, una palabra: cancelado”, escribió una usuaria. Otra fue aún más dura: “Se la volvió a mandar. Le preguntaron si alguna vez le dio un pico a un varón y dijo que no, salvo que sea Flor de la V. ¡Machirulo al mil!”.