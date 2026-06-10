La hija de Maru Botana tomó por sorpresa a sus seguidores con un video en TikTok donde habló sin filtros sobre cómo vive su experiencia en Barcelona. Sofía Solá, de 21 años, se fue a España para desarrollar su carrera como modelo con el apoyo de su familia, pero no todo resultó ser lo que imaginaba.

Entre producciones fotográficas y la soledad del desarraigo, la joven abrió su corazón y generó preocupación.

Todo empezó cuando una chica le escribió por redes para preguntarle si no le costaba vivir sola tan lejos. Esa simple pregunta disparó un descargo honesto y emotivo que Sofía decidió compartir con sus seguidores. “Obvio que me cuesta”, admitió sin rodeos, dejando en claro que la distancia con Argentina pesa más de lo que se ve desde afuera.

Sofía Solá junto a Maru Botana. Crédito: Instagram: @soffiasolaa Por: Instagram @soffiasolaa

LA REFLEXIÓN QUE PREOCUPÓ A TODOS

En el video, Sofía describió los días difíciles que atraviesa lejos de su casa, sus amigos y todo lo conocido. “A veces querés llorar, a veces querés reír, pero irme no me quiero ir”, expresó, dejando en claro que, a pesar del esfuerzo emocional, su decisión sigue en pie.

La hija de Maru Botana se mostró angustiada por su experiencia viviendo sola en Europa y reflexionó sobre su situación. Crédito: Instagram soffiasolaa

Sin embargo, fue una frase en particular la que encendió las alarmas entre quienes la siguen: “hay veces que simplemente me quiero morir”, dijo en referencia a los momentos de mayor sensibilidad e inseguridad.

La joven también habló de cómo se siente al llegar a las producciones de fotos, donde se compara con las demás modelos y siente que no está a la altura. “Cae la humana, la que se clava las estrellitas, la que tiene un frentón, la que cae así con el pelo por cualquier lado”, describió con humor y ternura hacia sí misma, en un intento de procesar lo que siente sin ocultarlo.

SOFÍA SOLÁ Y SU PROCESO DE AUTOCONOCIMIENTO

Lejos de quedarse en el dolor, Sofía cerró su reflexión con un mensaje de autocompasión y trabajo interior. Reconoció que tiene “problemitas de confianza” en sí misma que necesita trabajar, y que está en un proceso de sanación activo. “Si yo no me tengo a mí, no tengo a nadie, eso me di cuenta”, fue la frase con la que cerró el video, mostrando una madurez llamativa para sus 21 años.

La reflexión de Sofía Solá sobre su vida en España. Crédito: Instagram: @soffiasolaa Por: Instagram @soffiasolaa

La hija mayor de la reconocida cocinera y conductora Maru Botana siempre se describió como “una nenita de su madre”, y ese vínculo tan estrecho hace que la distancia se sienta aún más. Aun así, eligió quedarse en Barcelona y apostar por su carrera, enfrentando cada día con las herramientas que tiene —y las que está aprendiendo a construir.