La hija de Maru Botana volvió a quedar en el centro de la escena tras tomar una decisión que marca un antes y un después en su vida. Sofía Solá confirmó que se irá del país para comenzar una nueva etapa profesional en el exterior, luego de conseguir el trabajo que siempre soñó.

A través de sus redes sociales, la joven influencer contó con entusiasmo que se mudará a Barcelona tras haber sido seleccionada por una agencia de modelos. “Me voy a vivir a Barcelona, estoy cumpliendo mi sueño”, expresó, dejando en claro la emoción por este nuevo desafío.

Según explicó, se trata de una meta que tenía desde chica, pero que recién ahora pudo concretar luego de dar pasos firmes en su carrera como modelo e influencer.

“BUENOS AIRES ME HACÍA MAL”: LA FUERTE CONFESIÓN

Más allá de la felicidad por su presente, Sofía también sorprendió al revelar los motivos personales detrás de su decisión. “Sentía que Buenos Aires me atrapaba, me hacía mal”, confesó, en referencia al entorno en el que se movía.

En ese sentido, explicó que en el pasado quiso irse del país, pero desde un lugar de escape. Con el tiempo, decidió quedarse, hacer terapia y reorganizar su vida antes de tomar una decisión más consciente.

UN CAMBIO DE VIDA TRAS UN PROCESO PERSONAL

La joven remarcó que el proceso fue clave para poder encarar este nuevo desafío desde otro lugar. “Cuando empecé a trabajar como modelo e influencer, me di cuenta de que era algo que me encanta”, aseguró, dejando en claro que encontró su camino profesional.

CRÉDITO: Instagram

A partir de ese crecimiento, decidió accionar para cumplir su objetivo y finalmente logró ingresar a una agencia en España, lo que le permitirá desarrollarse en el mundo de la moda a nivel internacional.

UNA NUEVA ETAPA CON MIEDO Y ENTUSIASMO

Sofía también reconoció que la decisión no es sencilla. “Tengo miedo, nervios… pero estoy súper entusiasmada”, expresó sobre su inminente partida.