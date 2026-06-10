La incorporación de Daniela Christiansson a la farándula argentina va a tener un capítulo especial en breve, ya que Maxi López le comunicó que Wanda Nara pretende una reunión familiar.
“Quiere venir la madre de los nenes a tomar mate con vos”, lanzó Maxi ante las cámaras que registran su propio reality para Vestuario Stream.
En ese momento la sueca estalló de risas y tras un gesto de incomodidad su respuesta sonó a desafío: “Dale, invitala”.
“¿La invito?”, tanteó López.
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“Sí, obvio”, ratificó Christiansson en un castellano exquisito.
Cuándo será el cara a cara de Wanda con Daniela
Lo cierto es que la cumbre entre Wanda Nara y Daniela Christiansson será en unos días, ya que la modelo viajará de vuelta a Europa para terminar de resolver asuntos personales.
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La charla podría ser la antesala de la confirmación de la pareja de Maxi López como participante de la próxima temporada MasterChef Celebrity.