Gran Hermano Generación Dorada volvió a quedar en el centro de la tormenta. Esta vez, el detonante fue el periodista Alejandro Castelo, quien lanzó una versión explosiva: los finalistas del reality ya estarían definidos —Andrea del Boca y Manu Ibero— y existiría un acuerdo para que ambos protagonicen una ficción vertical una vez terminado el programa.

El rumor explotó en redes y encendió un debate que no tardó en llegar a los medios. Marina Calabró fue una de las primeras en tomar el tema y no se guardó nada.

LA FRASE QUE DEJÓ SIN PALABRAS A LOS FANS DE GRAN HERMANO

En su ciclo radial, Calabró fue al hueso con una reflexión que resonó fuerte: “Ya no importa si es verdad o mentira. Si es creíble, es porque algo que no está bueno está pasando con el programa.” Para la periodista, lo realmente preocupante no es la veracidad del dato sino su verosimilitud.

Marina Calabró en estudio radial, seria, durante el análisis de la polémica de Gran Hermano. Fuente: Captura

“La data que dio Alejandro Castelo es verosímil”, afirmó, y agregó que eso habla directamente de la poca credibilidad que tiene hoy Gran Hermano. “Cualquier cosa resulta creíble porque hicieron cualquier cosa hasta acá”, sentenció sin filtro.

El análisis de Calabró pone el foco en algo que muchos espectadores ya sienten pero pocos dicen en voz alta: el programa acumuló tanto desgaste —cambios de reglas, ingresos y egresos a destiempo, supuestas diferencias de criterio— que el público ya no tiene parámetros claros para distinguir lo legítimo de lo armado.

Manuel Ibero junto a Andrea del Boca. Crédito Captura TELEFE Por: Captura

Esa pérdida de confianza es, según la periodista, el verdadero daño que dejó esta temporada.

SANTIAGO DEL MORO RESPONDIÓ Y METIÓ LA PATA

Pero si la versión de Castelo encendió la mecha, fue la reacción de Santiago del Moro la que terminó de hacer estallar todo. El conductor salió a desmentir públicamente el rumor, citó el tuit y respondió punto por punto. Para Calabró, ese movimiento fue un error de cálculo que le salió caro: “Del Moro viraliza eso, totalmente lo hace más noticia”, dijo. Y fue más lejos: “Si no hay ningún tipo de arreglo, no pasa nada. No tenés por qué contestar”.

La periodista indicó que el problema principal no es solo el rumor de un arreglo, sino que gran parte del público lo considera creíble Por: Captura

La lectura de la periodista es contundente: al bajar a responder lo que calificó como “nimiedades”, el conductor no sólo no apagó el fuego sino que le dio oxígeno nacional a un rumor que quizás hubiera muerto solo. El resultado fue el opuesto al buscado: más repercusión, más dudas y una polémica que ya circula en todos los programas de espectáculos del país.