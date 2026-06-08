Las polémicas alrededor de Gran Hermano Generación Dorada se multiplican minuto a minuto, y ahora se filtró quién ganaría el certamen y por qué razones, más allá de las votaciones telefónicas...

“Andrea Del Boca arregló con Martín Borrillo, productor ejecutivo de Telefe, que ella llega a la final”, contó Alejandro Castelo.

El periodista de Ya fue todo contó que en esa charla también se blanqueó que “ya está decidido que el que gana es Manuel Íbero”, aunque no se aclaró si Santiago del Moro estaría de acuerdo con el supuesto fraude en puerta.

Manuel Ibero, el ex de Zoe Bogach, ganaría Gran Hermano generación Dorada.

Y entre las razones esgrimieron para la elección del exnovio de Zoe Bogach está que al final de GH en Telefe “comenzarán las grabaciones de la serie de Del Boca, que ya está en preproducción y Andrea lo quiere de protagonista a Manuel”.

De dónde salió el dato

Para respaldar la información sensible, Castelo admitió en su streaming de Jotax que recibió el dato de la pareja de alguien que “estuvo trabajando para Kuarzo Entertainment hasta que lo despidieron”.

Santiago del Moro en Gran Hermano (Foto: captura de Telefé).

“Por eso, en los programas satélites, vas a ver que intentan elevar la imagen de Andrea y Manuel”, le explicaron al periodista.

Como si fuera poco, la supuesta telenovela tendría a Anna del Boca para completar el rubro protagónico con Andrea del Boca y Manuel Íbero.