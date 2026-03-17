La nueva semana en Gran Hermano: Generación Dorada arrancó con todo: Manuel “Manu” Ibero se consagró líder y no tardó en mover las piezas del juego, dejando a uno de sus compañeros al borde de la eliminación: Cinzia Francischiello.

En un ida y vuelta cargado de tensión frente a cámaras, Manu se mostró firme al momento de elegir a su primera víctima: “Voy a fulminar a Cinzia”, anunció con decisión, generando todo tipo de repercusiones entre sus compañeros.

El motivo de la elección también fue claro: “Porque es una de las pocas jugadoras que no logro descifrarle el juego, eso habla de que es una buena jugadora y la veo como competencia”, explicó, dejando en evidencia que la estrategia y la competencia son prioridad en esta edición.

Foto: Captura (Telefe)

La reacción de Cinzia no se hizo esperar y aseguró que la jugada de su compañero no fue una buena decisión. Ante esto Santiago del Moro tomó la palabra: “Cinzia, mañana no vas a nominar y estás en placa. Estás fulminada. Anda a la galería”, atinó a decir.

Con esta movida, Manu -que también eligió a otros 11 jugadores para que mañana no puedan nominar- marcó su autoridad como líder y dejó en claro que no habrá contemplaciones.

Foto: Captura (Telefe)

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

GRAN HERMANO: EL FEROZ CRUCE ENTRE SOL ABRAHAM Y ANDREA DEL BOCA QUE TERMINÓ A LOS GRITOS EN LA CASA

En una noche cargada de discusiones dentro de la casa de Gran Hermano: Generación Dorada, Solange Abraham y Andrea del Boca protagonizaron una tremenda pelea que dejó a todos sus compañeros mudos. Lo que comenzó como un debate sobre las dinámicas de grupo terminó en un durísimo intercambio de acusaciones, con chicanas por el protagonismo y hasta insultos sobre la forma de jugar.

Todo arrancó cuando Andrea cuestionó cómo se toman las decisiones dentro de los distintos grupos de la casa y apuntó directamente a Sol y a su aliado. “En este caso, las cabezas son Sol y Emanuel, o Emanuel y Sol, para que no haya problemas de protagonismo”, lanzó, picante. Y agregó: “Con respecto a mi grupo, nosotras somos muy democráticas y cada una decide, opina y tiene voz y voto”.

El cruce siguió escalando cuando Abraham insinuó que Del Boca era una “planta” dentro del juego, lo que provocó una inmediata defensa de la concursante: “Yo salí una de las primeras en la placa ”planta", con lo cual ni soy una planta y evidentemente soy una persona querida afuera”, disparó Andrea, haciendo referencia al apoyo del público.

Foto: Captura de video de Instagram (@granhermanoar)

Sin embargo, Solange no dio el brazo a torcer y la fulminó con una frase que encendió aún más la discusión: “Sos una planta. Una planta que duerme todo el día. La verdad, dormís más siesta que lo que estás despierta”.

En medio del tenso intercambio, Sol también aprovechó para tirarle un dardo sobre el rol de la actriz dentro de su propio grupo: “¿Sabés qué pasa en este grupo? En este grupo no hay ego. Acá, nosotros, somos iguales. Me parece que en el tuyo, la que tiene mucho ego, sos vos”, lanzó.

La respuesta de Andrea fue inmediata y dejó claro que el conflicto recién empezaba: “¿Vos creés que si yo tuviese ego, estaría acá?”, cerró, dejando un clima de pura tensión en la casa.