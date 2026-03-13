Un fuerte escándalo judicial sacudió los pasillos de Telefe y la productora Kuarzo: la Justicia ordenó embargar el sueldo de Brian Sarmiento por una deuda de cuota alimentaria correspondiente a su hija de 10 años.

La medida impacta directamente en su participación en Gran Hermano: Generación Dorada, ya que el embargo es de $1.500.000, una cifra que representa casi la totalidad del salario que el exfutbolista percibe durante su primer mes dentro del reality de Telefe.

La información se dio a conocer en El Diario de Mariana, donde detallaron que el oficio judicial ya fue notificado tanto al canal como a la productora.

Foto: Instagram (@bbriansarmiento) Por: Fabiana Lopez

El abogado de Tessie Jazmín Poza, expareja del exjugador, confirmó la medida judicial. Según explicó el periodista Santiago Riva Roy, el embargo corresponde a los primeros dos meses de deuda más los intereses generados: “Ya está notificado Telefe y Kuarzo, y no va a poder ir un peso a los bolsillos de Brian hasta que se salde la deuda”, explicaron en el programa.

Sin embargo, el monto total que el exfutbolista adeuda es mucho mayor: la deuda asciende a $18.000.000, correspondientes a 22 meses de cuota alimentaria impaga. El embargo actual es solo una primera medida, mientras que el resto se discutirá en una próxima liquidación judicial.

El tema generó revuelo también dentro de la producción del reality, ya que ahora se analiza si se le informará o no a Sarmiento sobre la situación judicial mientras continúa en competencia.

“Ya está notificado Telefe y Kuarzo, y no va a poder ir un peso a los bolsillos de Brian hasta que se salde la deuda”.

Según trascendió, la decisión podría quedar en manos de su familia, que tendría la posibilidad de definir si el participante se entera o no del embargo durante su estadía en la casa.

En el programa incluso plantearon que la noticia podría impactar en su juego: “Esto lo puede desestabilizar o, por el contrario, servirle para el juego”, analizaron.

Por su parte, el abogado del exfutbolista, Juan Bergerot, confirmó que estaba al tanto de la situación. Según explicó, el propio Sarmiento le había advertido que, si llegaba una notificación judicial mientras él estuviera dentro del reality, debía avanzar con los procedimientos correspondientes.

“Esto lo puede desestabilizar o, por el contrario, servirle para el juego”.

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GRAN HERMANO LANZÓ UNA DURA ADVERTENCIA A LOS PARTICIPANTES TRAS SUS REITERADAS DESOBEDIENCIAS

La tensión volvió a instalarse en la casa de Gran Hermano: Generación Dorada. En medio del aislamiento y la presión constante del reality, el dueño de la casa decidió intervenir con un fuerte comunicado dirigido a todos los participantes, luego de detectar reiteradas desobediencias a una de las reglas más importantes del juego.

Dentro del programa, las normas no solo organizan la convivencia diaria, sino que también influyen directamente en el desarrollo de las estrategias y en el futuro de cada jugador. Y hay una que está por encima de todas: no tener contacto con el afuera.

Sin embargo, en las últimas horas esa regla volvió a ponerse en jaque cuando se escucharon gritos provenientes del exterior de la casa. Como suele ocurrir en estos casos, personas que pasan por la zona intentan enviar mensajes a los jugadores, algo que está terminantemente prohibido dentro del juego.

Participantes de Gran Hermano Generación Dorada y Santiago del Moro (Fotos: captura Telefe)

Por tal motivo, el Big reunió a todos los participantes en el living para recordarles el protocolo que deben seguir ante este tipo de situaciones: “Ustedes saben que existen normas específicas con respecto a los gritos provenientes del exterior; no pueden hacerse los desentendidos”, comenzó el comunicado.

Luego fue contundente al recordar la regla: cada vez que se escucha un grito, los jugadores deben ingresar inmediatamente al interior de la casa y, además, tienen prohibido comentar lo que escucharon: “No pueden hablar de eso. Hagan de cuenta que no sucedió”, remarcó la voz del reality.

“Ustedes saben que existen normas específicas con respecto a los gritos provenientes del exterior; no pueden hacerse los desentendidos”.

“Anoche hubo un grito; muchos de ustedes estaban en el jardín, por lo cual los envié a la casa. Aunque saben de la prohibición, algunos decidieron hablar sobre lo que escucharon o creyeron entender”, señaló.

“No pretendan utilizar los gritos en beneficio propio”, advirtió. Antes de cerrar el comunicado, la voz de Gran Hermano dejó una advertencia que generó preocupación entre los hermanitos: “Fueron muchos los participantes involucrados en este episodio. Cada uno de ustedes sabe el nivel de responsabilidad que tiene”, expresó.

Y concluyó con una frase que dejó claro que la paciencia de la producción llegó a su límite: “La próxima que observe una conducta similar estableceré castigos grupales e individuales, créanme que no van a gustarles. Es mi última advertencia”.