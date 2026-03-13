Luana Fernández ganó notoriedad en Gran Hermano por la relación con su pareja: abandonó a su novio en vivo y luego tuvieron un cruce en una sección especial que ofrece el reality show.

En el marco de “Derecho A Réplica”, Lucas Izzi, su exnovio, apuntó contra la integridad de la jugadora.

Izzi acusó a la participante de Gran Hermano de infiel, de vivir relaciones paralelas y de guardar un secreto oscuro, donde él la habría ayudado.

Luana de Gran Hermano, en la mira: descubrieron un tatuaje de su oscuro pasado y tuvo una llamativa reacción. (Foto: gentileza Telefe)

EL POLÉMICO TATUAJE DE LUANA DE GRAN HERMANO

Tras esa polémica, apareció otra. Jorge Zonzini reveló que la jugadora está nombrada en la causa del influencer Yao Cabrera, que cumple una condena de cuatro años por reducción de servidumbre y trata de personas.

Luana de Gran Hermano, en la mira: descubrieron un tatuaje de su oscuro pasado y tuvo una llamativa reacción. (Foto: gentileza Telefe)

Así fue que Lolo Poggio le descubrió a Luana un tatuaje: “¿Qué es o qué significa Wifi?”. La reacción de Fernández fue tajante: “No”.

La casualidad (o causalidad) es que el grupo comandado por Cabrera se llamaba “Wifi Team”. Luana fue investigada, pero no tiene causas abiertas y aún podría haber novedades judiciales.