El escándalo que rodea a Luana Fernández en Gran Hermano Generación Dorada sumó un nuevo y explosivo capítulo. Todo estalló después del cara a cara que la participante mantuvo con su exnovio, Lucas, durante el derecho a réplica en el reality, donde él insinuó infidelidades y habló de una “vida paralela” que incluiría a L-Gante.

En medio de la repercusión por esta polémica mediática con la participante, Fede Flowers reveló al aire de El Observador que Luana habría estado con L-Gante mientras seguía en pareja con su ex.

Luana Fernández y L-Gante (Fotos: Instagram @luanafernandezok y @lgante_keloke)

“Luana Fernández le habría sido infiel a su novio con L-Gante. Él la conoció en una de sus noches de gira en un boliche de José C. Paz, de donde es oriunda ella”, sostuvo Flowers, quien aseguró que la información le llegó desde el entorno de la participante.

CÓMO COMENZÓ EL VÍNCULO ENTRE LUANA FERNÁNDEZ Y L-GANTE

Según la reconstrucción de Flowers, Luana y L-Gante se seguían en Instagram antes de que ella ingresara a la casa. El primer encuentro habría ocurrido durante una salida nocturna, cuando la joven fue a un boliche junto a amigas y allí se produjo el acercamiento con el cantante. “Por eso Lucas le reclamó lo de ‘los amigos’”, detalló el periodista.

La relación no habría quedado ahí. Flowers afirmó que, tras conocerse, L-Gante invitó a Luana a grabar un videoclip que se filmó en agosto de 2024. En sus redes sociales, el periodista fue contundente: “La infidelidad fue mientras la participante estaba de novia con Lucas”.

La revelación abrió una nueva línea de conflicto dentro del reality. Durante el derecho a réplica, Lucas evitó dar nombres, pero habló de supuestos engaños y mencionó que Luana habría tenido una “vida paralela” durante la relación de seis años.

En ese momento, Luana Fernández no negó de manera explícita las acusaciones y terminó quebrándose frente a las cámaras. Entre lágrimas, expresó su angustia por la exposición y dijo sentirse “una mierd…”, en una escena que generó un fuerte impacto tanto dentro como fuera de la casa.

