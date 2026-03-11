El polémico “derecho a réplica” que le aplicaron a Luana Fernández por parte de su ex en Gran Hermano este martes incluyó una referencia del joven sobre un supuesto “bolso” que logró encontrar en ausencia de la participante.

“Tenés todas tus cosas en la casa de tu familia y el bolso… el bolso apareció. Chau”, le dijo Lucas antes de terminar su charla con Luana. Desde ese momento, además de la polémica suscitada, las redes sociales se hicieron eco sobre qué contenía el mencionado accesorio.

Foto: Captura (Telefe)

“El bolso tiene que ver con un amante”, señaló Guido Zaffora en DDM, replicando la información que había brindado Analía Franchín en A la Barbarossa. “El bolso es de Luana, de la famosa marca ‘A’, que ella le mintió porque supuestamente se lo habían robado”, agregó.

Leé más:

La fuerte postura de la familia de Luana Fernández tras el tenso enfrentamiento con su ex en Gran Hermano

SE SUPO QUÉ CONTENÍA EL BOLSO QUE EL EX DE LUANA FERNÁNDEZ MENCIONÓ EN GRAN HERMANO

En ese sentido, Zaffora agregó que “el bolso se lo había olvidado en la casa de un chico del gimnasio con el que Luana había tenido un vínculo sexual. Entonces, Lucas metió el bolso en la conversación para exponer su infidelidad”, cerró el panelista.

Fotos: capturas Telefe

La segunda teoría sobre el bolsol llegó de parte de Santiago Riva Roy, mientras Mauricio D´Alessandro recordaba el lazo que une a Luana y a Lucas con la causa judicial por trata de personas que llevó a la cárcel al youtuber Yao Cabrera.

“Quiero ser prudente, pero algunos hablan, con el tema de Yao Cabrera, en la Mansión Wifi había mucho manejo de dinero en efectivo y quizá se habría hecho alusión a un dinero que se consideraba perdido, que estaban buscando”, cerró Riva Roy.

Leé más:

Polémica por el derecho a réplica en Gran Hermano: fuertes críticas por la cruel exposición de Luana

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.