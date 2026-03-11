El tenso momento que vivió Luana Fernández dentro de Gran Hermano: Generación Dorada sigue generando repercusiones. Luego del derecho a réplica que tuvo su exnovio, Lucas, en el reality, la familia de la participante decidió romper el silencio y contar cómo vivieron ese episodio puertas adentro.

En una nota que dieron a LAM, el programa que conduce Ángel de Brito por América, sus familiares —su abuela, su hermana y su tío abuelo— expresaron la angustia que sintieron al verla atravesar un momento tan delicado en plena exposición televisiva: “A mí me pareció muy triste verla así, tan angustiada. No había necesidad de una exposición así, en público, delante de cientos de personas”, expresó la abuela de la joven, visiblemente afectada.

“Es un tema particular, privado, de pareja. No digo que no sea verdad, pero me parece que fue un golpe bajo”, agregó, dejando en claro el gran cariño que todos le tienen a Lucas.

“Estabámos viendo esto y nos la pasamos llorando todos los minutos que Luana estuvo hablando con Lucas. La pasamos muy mal, pero hay que aceptarlo. No está mal el derecho a replica pero creo que no era la manera de abordarlo”, siguió la hermana de la concursante.

Por último el tío abuelo de Luana cerró: “Lo vi en vivo y estamos todos mal. Somos una familia, gente normal, común y la verdad es que me angustió muchísimo. No me lo imaginé”.

La abuela de Luana Fernpandez: “Es un tema particular, privado, de pareja. No digo que no sea verdad, pero me parece que fue un golpe bajo”.

¡ESCÁNDALO EN GRAN HERMANO! EL EXPLOSIVO CARA A CARA DE LUANA CON SU EX TRAS DEJARLO EN VIVO

Lo que parecía ser un simple cierre de relación terminó convirtiéndose en uno de los momentos más tensos en Gran Hermano: Generación Dorada, luego de que Luana Fernández decidiera ponerle punto final a su relación de pareja con Lucas en el streaming del programa, mientras admitía que se siente cada vez más cerca d Franco Zunino, otro jugador del reality de Telefe.

Luana vivió un incómodo y explosivo cara a cara con su exnovio, Lucas, después de haberlo dejado en vivo frente a las cámaras. La producción sorprendió a la participante al mostrarle a su ex en pantalla.

“Qué sorpresa, ¿no?”, lanzó Lucas con ironía. Y enseguida disparó: “La misma sorpresa que me llevé yo al saber que mi novia me estaba cortando por televisión abierta ante un montón de personas”.

Luana intentó explicar su decisión, pero Lucas no tardó en cuestionar los argumentos que ella había dado al terminar la relación: “Me pareció súper poco valiente hacerlo con los argumentos que usaste. Decías que me dejabas el camino abierto para que yo haga lo que quiera, cuando en realidad eras vos la que quería hacer lo que quiera”.

Pero el momento más fuerte llegó cuando él fue aún más lejos y la acusó de haber tenido una vida paralela durante la relación: “¿Querés que te cuente un poco? Tengo pruebas, Luana. Sé todo. Hace siete u ocho meses tenías una vida paralela”, afirmó, asegurando que la participante habría mantenido contactos con otras personas.

Incluso mencionó episodios concretos del pasado de la pareja, lo que terminó de tensar el clima. Ante esto, la joven intentó frenar su descargo: “No me hagas esto acá, hay un montón de personas mirando”, le pidió ella, visiblemente incómoda.

En medio del cruce, Luana insistió en que siempre lo admiró y que su decisión tuvo que ver con sentimientos que se fueron perdiendo con el tiempo: “Yo siempre te amé. Te admiro completamente”, le dijo.

Sin embargo, Lucas fue contundente con su respuesta final: “No, Luana. Esto se acabó acá”. La escena cerró con un intercambio frío sobre sus pertenencias y hasta sobre las mascotas que compartían, dejando un clima de absoluta tensión y con la participante en shock.

