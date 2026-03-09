Todo parecía una jornada ideal dentro de la casa de Gran Hermano: Generación Dorada. El domingo 8 de marzo, con cielo despejado, varios participantes aprovechaban la pileta y el patio cuando, de repente, irrumpió algo que cambió el clima por completo: una voz desde el exterior empezó a gritar, con la clara intención de llevarles información del mundo real.

La producción actuó de inmediato —como establece el reglamento— y obligó a todos a ingresar a la casa. Nada de comentarios, nada de repetir lo escuchado. Las reglas son claras. Pero lo que no pudieron frenar fue la furia de Jennifer Galvarini (La Pincoya).

EL ESTALLIDO DE LA GANADORA DE CHILE

Jennifer Vanessa Galvarín Torres, más conocida como Pincoya, no es una participante cualquiera. Es la ganadora de la edición chilena del reality y carga con una mochila particular cuando se trata de gritos del exterior: en su temporada, ese recurso fue usado deliberadamente para perjudicarla durante un conflicto con su mejor aliada dentro del juego.

Por eso, cuando sus compañeros ingresaron en tropel desde el patio, Pincoya ya estaba lista para explotar. Y lo hizo con todo: “¿Y quién fue el hue... que fue a gritar? P... nos c... Se ponen a gritar y tienen que entrar todos.”

Sin filtros y con el tono directo que la caracteriza, continuó: “El problema es que por la gente que va a gritar afuera nos cag... a todos, porque tenemos que entrar. Valen pico.”

Ni las palabras de calma de sus compañeros lograron bajarle el volumen. “Te da rabia porque están disfrutando la piscina y tienen que entrar porque no falta el h... que va a gritar desde afuera”, insistió. Y remató con una frase que resume perfectamente su filosofía de juego: “Es fome porque tú no puedes salir a nada, tenés que estar encerrado todo el día acá”.

LA ESTRATEGIA DE LA CHILENA: NO REACCIONAR

Pasada la tormenta emocional, Pincoya mostró otra cara: la de jugadora experimentada. Lejos de quedarse solo en el enojo, le explicó a sus compañeros —especialmente a Carlota, que quería saber qué habían gritado— cómo manejar estas situaciones en el futuro.

“Tenemos que ser más astutos. Cuando escuchen gritos, ninguno diga nada, porque ya el hecho nos obliga a entrar.”

Una lección de Gran Hermano 101, impartida por alguien que ya lo vivió en carne propia. Carlota, que incluso mencionó que desde afuera ya les habían tirado una pelota anteriormente, escuchó atenta el consejo de su compañera.