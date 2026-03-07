Cuando Yanina Zilli cruzó la puerta de la casa de Gran Hermano Generación Dorada, no entró sola: su hija Ornella se convirtió automáticamente en una figura de interés para el público.

La joven, que ya tenía su propio recorrido en los medios y las redes, volvió a quedar en el centro de la escena. Y para sumar más condimento, en las últimas horas reapareció Javier “Scooby” del Valle, su padre biológico, con una confesión que ella misma se encargó de responder con distancia.

INFLUENCER Y EX EMPLEADA DE LA MANSIÓN VERSACE

Ornella Zilli es hija de Yanina y de su ex pareja Javier del Valle. Vive en Miami y se desempeña como influencer de moda, pero su exposición pública explotó cuando apareció en el programa “Por el mundo”, de Marley, recibiendo nada menos que a Susana Giménez en la icónica Mansión Versace, donde trabajaba en ese momento.

Las redes sociales estallaron al reconocerla como la hija de la histórica figura de “Rompeportones”, el programa humorístico de Hugo Sofovich de los años 90.

SU ROL DURANTE EL GRAN HERMANO

Desde que su madre ingresó al reality, Ornella —junto a su hermano menor Santino— apareció en programas como A la Barbarossa y LAM para analizar el juego de Yanina y defenderla de las polémicas que protagonizó dentro de la casa, especialmente sus cruces con Andrea del Boca y Daniela de Luca.

Actualmente, su cuenta de Instagram tiene 13 mil seguidores y la mantiene en modo privado, seguramente para evitar la exposición que trae el boom mediático del reality.

Quién es Ornella Zilli, la hija de Yanina Zilli que brilló en la Mansión Versace y hoy apoya a su mamá en Gran Hermano. Crédito: Instagram

LA RESPUESTA A SU PADRE: CONTUNDENTE Y SIN VUELTAS

El capítulo más tenso llegó cuando Javier del Valle reapareció en Intrusos y reconoció sin rodeos: “No fui un padre presente”. La respuesta de Ornella no tardó y fue directa: desde Miami, envió un mensaje al programa pidiendo que la dejaran al margen. “No tengo relación... prefiero mantenerme al margen, no entiendo qué hace ahí”, fue su mensaje.

Una frase corta que dejó en claro su postura y cerró cualquier especulación sobre una posible reconciliación.