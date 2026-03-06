La casa de Gran Hermano Generación Dorada volvió a ser escenario de un momento explosivo. Luana Fernández decidió ponerle punto final a su relación de pareja en el streaming del programa, mientras admitía que se siente cada vez más cerca de Franco Zunino, otro jugador del reality.
“Espero que le haga llegar este mensaje a mi novio. Nada, yo te dejo el camino libre para que realmente hagas lo que tengas que hacer y reencontrarnos cuando yo salga de acá, sea en el tiempo que sea. Quiero estar tranquila mentalmente”, comenzó diciendo en el streamin.
Con la voz entrecortada, explicó sus motivos: “Hoy lo elijo no estar pensando, che, ¿qué estará haciendo mi novio? ¿Me estará cagando? ¿Estará con una mina, con otra? Espero que estés bien. Gracias por tanto. Gracias por todo lo que me diste, por ayudarme. Y vamos a seguir, obviamente, porque tenemos muchos proyectos juntos. Pero bueno. Por el momento yo quiero que vos estés bien. Y quiero también estar bien yo”.
La participante fue sincera sobre sus sentimientos: “No quiero cargar con un peso de que si en algún momento pasa algo, me siento una mierda porque lo estoy cagando. Me siento una mierda porque estoy sintiendo cosas por otra persona. Y que sea lo que tenga que ser, porque yo lo dejo todo en las manos del destino. Vine a jugar y voy a llevar el juego en mi mente y en mi corazón 24-7”.
EL MOMENTO EN QUE LUANA LE PROPUSO HACER UN TRÍO A TITI CON FRANCO ZUNINO
La charla arrancó con un clima de confesiones y bromas entre los hermanitos. “¿Cómo va el romance? Se ve mucha onda entre vos y ‘Cucurucho’, están muy calientes“, le dijeron a Luana y ella contestó intentando bajarle el tono: ”¿Qué romance? No, pero no es estar calientes. Nos estamos conociendo”.
En el ida y vuelta, Luana le dijo a Catalina ‘Titi’ Tcherkaski: “Él me dijo que vos y yo nada más le parecemos lindas, así que estoy dispuesta a ser un trío, si querés”. Pero Titi fue tajante: “No, yo me bajo, tranqui, quedatelo”.
