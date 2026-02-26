La nueva edición de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) ya arrancó con escándalo. El mánager de medios Jorge Zonzini señaló que la participante Luana Fernández, que ingresó este martes por segunda vez en la historia del reality, tendría una presunta relación con una organización liderada por el detenido Yao Cabrera que está hace años bajo la lupa de la Justicia.

Según contó el manager Jorge Zonzini, en la Posta del Espectáculo la influencer habría formado parte del grupo creado por los youtubers Yao Cabrera y Nathan Castro (alias Mini Boy), ambos actualmente detenidos por delitos de trata de personas, abusos sexuales y venta de estupefacientes.

El colectivo, conocido como Wi Fi Team, donde Fernández se habría presentado como “Lula WiFi”, llegó a reunir más de 45 millones de seguidores, en su mayoría niños y adolescentes.

Foto: captura Telefe

LAS DECLARACIONES QUE COMPROMETEN A LUANA FERNÁNDEZ

En abril de 2024, la Justicia condenó a Yao Cabrera a cuatro años de prisión por trata de personas y reducción a la servidumbre. Además, la jueza federal de San Martín, Nadia Flores Vega, ordenó abrir una investigación paralela por presunto lavado de activos, venta de material de pedofilia y suministro de drogas y alcohol a menores en fiestas organizadas en boliches de Escobar.

De acuerdo a los testimonios, estos hechos se habrían extendido durante varios años y se intensificaron en la pandemia, cuando la Mansión Wi Fi se convirtió en el epicentro de los abusos.

“Yao Cabrera y sus secuaces integran una enorme red y poderosa secta destructiva que, con la pantalla del entretenimiento infantojuvenil, captaban a niños y adolescentes vulnerables”, señaló Zonzini, basadado en el fallo Judicial.

Santiago del Moro, Luana Fernández y Yao Cabrera (Fotos: captura Telefe y Instagram @yaocabrera)

En ese sentido, Zonzini refirió que a raíz de los estragos que la Justicia comprobó que el influencer realizaba sobre sus seguidores, “miles de padres eran estafados o sus tarjetas de crédito robadas por sus propios hijos por orden de la secta que Yao Cabrera lideraba”.

QUIÉN ES LUANA FERNÁNDEZ DE GRAN HERMANO

Luana Fernández fue la anteúltima en ingresar a la casa de Gran Hermano Generación Dorada y no tardó en convertirse en una de las más comentadas. Empresaria, con pasado como modelo y experiencia televisiva en Combate, llegó al reality con un perfil fuerte y decidido.

Luana Fernández de Gran Hermano (Foto: gentileza Telefe)

En su presentación, se mostró auténtica y sin filtro, confesando que la sexualidad ocupa un lugar central en su vida y que es un aspecto que la define. Además, sorprendió con una frase que generó repercusión: “Me enamoré de otra persona, los quiero a los dos. Hay que tener dos hombres, uno para los gastos y otro para los gustos”.

