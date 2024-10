Juan Etchegoyen informó en Mitre Live que Gisela Gordillo, la mamá de Tomás Holder, está viviendo un apasionado romance con Yao Cabrera, el famoso youtuber que era muy amigo de su hijo, hasta que se enteró de su “traición”.

“Esto desató una feroz interna. Todo es caos por estas horas. Se habla de traición entre amigos porque el hombre de la pareja era amigo del hijo de ella”, había informado el periodista, antes de dar a conocer las apasionadas fotos que confirman el vínculo.

La mamá de Tomás está de novia con Yao.

“Yao se enamoró perdidamente y Gisela también, están a full y van a fondo con este vínculo que tiene un mes”, añadió el comunicador. Acto seguido, compartió en su programa imágenes que muestran a Gisela y Yao a los besos en la piscina de un hotel.

LAS FOTOS A LOS BESOS DE GISELA GORDILLO Y YAO CABRERA

Juan Etchegoyen compartió en Mitre Live las fogosas imágenes en las que se puede ver a Gisela Gordillo abrazando y besando a Yao Cabrera en la piscina de un hotel.

“Pasaron un romántico fin de semana en un hotel rosarino y la persona que me envía las imágenes me da detalles fuertes. Los encontramos en la pileta a los besos, muy mimosos. Parece incluso que están teniendo sexo en la piscina de este hotel. La fuente que me envía la información me dice que se los veía a full, muy calientes y enamorados”, sentenció, contundente.

La mamá de Tomás y Yao en la piscina de un hotel.

La mamá de Tomás y Yao en la piscina de un hotel.