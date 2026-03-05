La casa de Gran Hermano Generación Dorada vivió una de sus noches más tensas este miércoles con una nominación especial que apuntó directo a los participantes llamados “plantas”: esos que, según sus compañeros, pasan desapercibidos, no generan contenido y no aprovechan su lugar en el reality.

La consigna fue clara: poner en riesgo a quienes menos se la juegan. El confesionario se llenó de reproches y estrategias, y la placa final dejó a varios nombres fuertes en la cuerda floja.

Con el recuento de votos, los participantes que quedaron más complicados son:

Yipio, una de las más votadas de la noche.

Cinzia, señalada por varios compañeros.

Eduardo, que acumuló votos clave.

También quedaron comprometidos Tomy, Lola, Nazareno, Kennys, Titi y Emanuel, aunque con menor carga.

Pero la jugada que sacudió la casa fue la de Franco Poggio, el líder de la semana, que fulminó a Juanicar y lo dejó automáticamente nominado. Una movida estratégica que impactó de lleno en el tablero interno.

CÓMO FUERON LOS VOTOS DE LA GALA DE NOMINACIONES A LA “PLACA PLANTA” DE GRAN HERMANO GENERACIÓN DORADA

Así fue el reparto de votos en la gala

La votación en el confesionario mostró una tendencia clara: los jugadores que no logran consolidar alianzas ni protagonismo quedaron en la mira. El conteo general dejó a Eduardo como el más votado con 15 puntos, seguido por Yipio con 10. Más atrás quedaron Cinzia y Tomy con 9, mientras que Martín, Nazareno, Titi y Zunino sumaron 4 votos cada uno.

Los participantes votaron así:

Andrea del Boca abrió la ronda con 2 puntos a Tomy y 1 a Nazareno, apuntando contra perfiles bajos.

Brian Sarmiento sorprendió con 2 votos para Eduardo y 1 para Andrea del Boca.

Yanina Zilli fue por 2 a Kennys y 1 a Yipio.

Luana repartió 2 a Cinzia y 1 a Yipio, consolidando a Yipio como una de las más señaladas.

Zunino presionó a Eduardo con 2 votos y sumó 1 a Lola.

Juanicar fue directo contra Cinzia con 2 votos y 1 para Nazareno.

Franco cargó contra Yipio con 2 votos y 1 para Emanuel.

Carmiña apuntó a Titi con 2 votos y 1 a Tomy.

Mavinga también fue por Cinzia con 2 votos y 1 a Lola.

Pincoya cerró con 2 a Yipio y 1 a Eduardo.

Manuel fue por 2 a Carlota y 1 a Eduardo.

Martín le dio 2 a Sol y 1 a Lola.

Lola apuntó contra Zunino con 2 votos y 1 a Yipio.

Emanuel no dudó: 2 a Nazareno y 1 a Tomy.

Sol fue por 2 a Martín y 1 a Mavinga.

Yipio aprovechó su beneficio y le dio 3 a Eduardo, 2 a Zunino y 1 a Luana.

Nazareno le dio 2 a Yipio y 1 a Andrea del Boca.

Nick decidió 2 a Eduardo y 1 a Cinzia.

Titi repitió: 2 a Eduardo y 1 a Andrea del Boca.

Tomy fue por 2 a Danelik y 1 a Yipio.

Kennys apuntó contra Martín con 2 y 1 a Cinzia.

Cinzia fue contundente: 2 a Luana y 1 a Nick.

Danelik dejó 2 a Titi y 1 a Tomy.

Lolo votó sin dudar: 2 a Eduardo y 1 a Cinzia.

GRAN HERMANO GENERACIÓN DORADA: CÓMO SIGUE LA SEMANA Y QUIÉN DECIDE LA ELIMINACIÓN

El conductor Santiago del Moro explicó la dinámica: “Es como si fuera voto negativo. Mañana bajan dos o tres ‘plantas’ y el resto sigue a la gala del lunes”.

Además, detalló que el público puede votar desde Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, ampliando el alcance regional de la definición.

La tensión está al máximo y la casa espera por la decisión del público, que tendrá la última palabra sobre quién sigue y quién se despide de la competencia.

TODOS LOS DETALLES DE LA ELIMINACIÓN DE GRAN HERMANO GENERACIÓN DORADA 2026

¿En qué horario y en qué canales se puede ver la eliminación de Gran Hermano: Generación Dorada?

Como todos los lunes, las galas de eliminación empiezan a las 22.15 y se pueden ver a través del canal especial de Direct TV y en Telefe en vivo (canal 12 en Telecentro, canal 1001 en Telecentro HD, canal 10 en Flow, canal 123 en Direct TV canal 1123 en Directv HD).

¿Cómo se vota a los nominados a abandonar la casa de Gran Hermano: Generación Dorada?

Para participar de la votación se debe enviar un SMS con la palabra GH al 9009 o mediante el código QR que aparece en distintos momentos en las transmisiones de Telefe y Direct TV.

¿Quiénes fueron hasta ahora los eliminados de Gran Hermano: Generación Dorada?

El único participante eliminado de Gran Hermano Generación Dorada hasta el momento es: Gabriel Lucero

¿Quiénes son los participantes de Gran Hermano: Generación Dorada?

Andrea Del Boca, Emanuel Di Gioia, Lola Poggio, Carmiña Masi, Tomy Riguera, Jennifer “La Pincoya” Galvarini, Brian Sarmiento, Danelik Galazan, Manuel Ibero, Catalina “Titi” Tcherkaski, Gisela “Yipio” Pintos, Daniela de Lucía, Juani Car, Nicolás “Nick” Sicaro, Divina Gloria, Gabriel Lucero, Jenny Mavinga, Eduardo Carrera, Solange Abraham, Martín Rodríguez, Cinzia Francischiello, Franco Zunino, Kennys Palacios, Lola Tomaszeuski, Yanina Zilli, Nazareno Pompei, Luana Fernández, Franco Poggio y Carla “Carlota” Bigliani.

