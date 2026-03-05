En pleno vivo de la gala de nominación de Gran Hermano Generación Dorada, Kennys Palacios no dudó en mandar al frente a dos compañeros: Manuel Ibero y Catalina “Titi” Tcherkaski.

El peluquero de Wanda Nara aseguró que el exnovio de Zoe Bogach, exparticipante de Gran Hermano 2023, estaría muy cerca de la joven tiktoker dentro de la casa.

Todo ocurrió cuando Santiago del Moro le preguntó a Kennys por los vínculos que empiezan a formarse en el reality y el participante sorprendió con su respuesta.

¿QUÉ PASA ENTRE MANUEL Y TITI EN GRAN HERMANO GENERACIÓN DORADA?

Kennys Palacios: -Acá ya hay hasta parejas.

Santiago del Moro: -¿Hay parejas ahí?

Kennys: -Sí. Titi y Manuel.

Santiago: -Manu, ¿estás con Titi?

Manuel Ibero: -Somos amigos, por ahora.

Titi: (se ríe)

Manuel: -Estoy practicando celibato.

Santiago: -Es difícil regular eso en la vida y más en la casa, con las hormonas a flor de piel.

El comentario generó risas en el estudio y dejó instalada la duda sobre si entre Manuel y Titi podría nacer el primer romance de Gran Hermano Generación Dorada.