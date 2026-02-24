Zoe Bogach reaccionó en vivo al ingreso de su exnovio, Manuel Ibero, a Gran Hermano Generación Dorada y el video se hizo viral.

La ex GH fue parte del stream que realizó su excompañera de reality, Luchi Maidana, y su estado de shock, así como sus picantes comentarios sobre su ex, se replicaron al instante en redes.

Ibero se hizo conocido públicamente por haber sido pareja de Zoe y por su conflictiva separación.

Semanas atrás, Bogach había hecho un duro descargo en el que expresó su dolor y bronca ante la posibilidad de que Manuel ingresara al mismo reality que la lanzó a la fama y que Ibero supo criticar.

Pese a que era un rumor resonante que el joven iba a ingresar al programa de Telefe, en las imágenes del stream también se puede ver a Luchi Maidana y Olivia Wald completamente impactadas, acompañando a Zoe mientras procesaba la situación en tiempo real.

Zoe Bogach, Luchi Maidana y Olivia Wald reaccionaron en vivo a Gran Hermano Generación Dorada (Imagen Twitch LuchiMaiii)

ASÍ FUE LA REACCIÓN EN VIVO DE ZOE AL INGRESO DE SU EX A GRAN HERMANO GENERACIÓN DORADA

Fiel a su estilo frontal, Bogach no se guardó nada al ver a su ex cruzar la puerta de la casa: “Entró autobronceado. ¡Ay! No, no, no, no, ¡qué cringe!”.

Y segundos después, visiblemente alterada, lanzó: “Ponete una remera, boludo, no podés ser tan banana... ¡Estoy en shock! ¡No lo puedo creer!”.

Sus comentarios no tardaron en replicarse en X, Instagram y TikTok, donde el clip circuló con miles de reproducciones y abrió un nuevo capítulo en la historia entre ambos.

Así se presentó Manuel Ibero, el ex de Zoe Bogach, en Gran Hermano Generación Dorada (Video de Telefe)