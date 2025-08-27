A siete meses de ponerse de novias, Olivia Wald (28) y Lucía Maidana (24) se fueron por primera vez de vacaciones juntas y su ruta de viaje fue trazada en sus redes sociales, espacio en el que dejaron espiar su placentera y aventurera estadía en Europa.

El punto de partida del viaje fue España. Luego de la presentación de la cantante en Cantabria, Olivia se encontró con Lucía en Madrid, luego disfrutaron de la playa en Barcelona y juntas partieron rumbo a Portugal.

La artista y la conductora de Esto Queda Acá (stream de eltrece) eligieron recorrer algunos de los rincones más encantadores del país vecino. Visitaron la paradisíaca playa Ursa, en Sintra, célebre por sus acantilados imponentes y aguas cristalinas.

También se hospedaron en el Barrio Alto de Lisboa, un área tradicional de calles empedradas, miradores y una vida nocturna vibrante.

Y recorrieron Oporto, la ciudad del vino, con su icónico puente Don Luis I y el pintoresco casco histórico a orillas del río Duero.

Finalizado el tour por Portugal, la pareja regresó a Madrid, donde aprovecharon para pasear, hacer compras, ir al Estadio del Atlético de Madrid y a un parque de diversiones, antes de retomar sus compromisos laborales.

El 25 de agosto, Olivia Wald tomó un vuelo de Madrid a México para asumir compromisos profesionales. Mientras que Lucía Maidana regresó a la Argentina para ponerse en frente de la conducción de Esto Queda Acá por eltrece pende.

